MIM celebra la #FiestaDeLaPrimavera con programación especial, música en vivo y actividades

El Museo Interactivo Mirador (MIM) celebrará la Fiesta de la Primavera con un evento especial para toda la familia. Según informó la organización del evento, se entregarán 5.000 entradas gratuitas para quienes deseen asistir. La actividad se realizará este sábado 6 de septiembre y permitirá recorrer el Museo Interactivo de la Astronomía, además de participar en diversas actividades que destacan la identidad cultural chilena, justo en la antesala de las Fiestas Patrias.

A diferencia de un museo tradicional, el MIM está diseñado para que los visitantes experimenten, toquen, jueguen y descubran a través de la interacción directa con más de 300 módulos que abordan temas como ciencias físicas, biología, astronomía, matemáticas, percepción y sentidos, y tecnología. Todo está pensado para aprender jugando y explorando, lo que lo hace popular entre familias, escolares y curiosos de todas las edades.

Durante el evento, se presentará La Banda Conmoción y se instalará una Carpa de Circo con talleres organizados por Casa Payaso. Además, en el parque del MIM habrá un taller de volantines y se podrá disfrutar del espectáculo de una organillera y una chinchinera.

Las entradas gratuitas estarán disponibles de forma online entre el martes 2 y el viernes 5 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, a través del Carro de Compras. Los cupos son limitados y se entregarán hasta agotar stock. Accede AQUÍ al sitio web del MIM.