Septiembre comienza con una variada cartelera cultural en Santiago

El inicio de septiembre trae consigo una amplia gama de actividades para disfrutar en la capital durante el primer fin de semana del mes. Conciertos sinfónicos, ferias de vinos, obras de teatro y espectáculos familiares forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento.

Entre Barrios: Día del Vino en Ñuñoa

En el marco del Día Nacional del Vino, que se conmemora cada 4 de septiembre, se realizarán actividades simultáneas en el barrio Italia y Plaza Ñuñoa entre el 5 y 7 de septiembre. En Plaza Ñuñoa habrá viñateros de la Región de Ñuble, música en vivo, artesanía, gastronomía típica y una muestra del Valle del Itata.

En barrio Italia, entre Caupolicán y Sucre, se instalarán stands de productores de vino de la Región Metropolitana y alrededores. El evento contará con un ticket único válido en ambos sectores, con un valor de $10.000 en preventa y $14.000 en venta general, que incluye la copa oficial más cuatro degustaciones.

La pérgola de las flores

Considerada un clásico del teatro nacional, vuelve a escena La pérgola de las flores, bajo la dirección de Héctor Noguera y con más de 40 artistas. La obra narra la historia de la pérgola de San Francisco a fines de los años 20, cuando enfrentaba la amenaza de los planes urbanos para ensanchar la Alameda.

Las funciones serán en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) del 4 al 7 y del 12 al 14 de septiembre. Las entradas tienen un costo de $16.000 para público general y $12.800 para adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y cuidadores.

Universo Animé Sinfónico

El domingo 7 de septiembre a las 17:30 horas en el Teatro Caupolicán se presentará un espectáculo que combina música sinfónica con las melodías más icónicas del animé. El repertorio incluirá temas de Dragon Ball Z, One Piece, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Naruto, Pokémon y más.

Las entradas, disponibles en Puntoticket, tienen un valor entre $25.000 y $45.000.

Eonarium Genesis

Últimos días para visitar Eonarium Genesis, experiencia inmersiva de luz y creación que se presenta hasta el 7 de septiembre en el Club de la Unión. El espectáculo audiovisual recrea la historia de la creación a través de proyecciones de luz, agua, tierra y naturaleza.

Los valores fluctúan entre $10.900 y $14.900, con reservas en Fever y eonariumexperiences.com.

Feria Meet & Drink

El sábado 6 de septiembre en el Hotel Le Méridien se desarrollará la feria Meet & Drink, con la participación de 30 viñas boutique, productos gourmet, artesanía y enocosmética. La entrada incluye copa El Buen Beber y degustaciones ilimitadas de vinos y destilados.

Los tickets tienen un costo de $20.000 en preventa por Passline y $25.000 en puerta. El evento es exclusivo para mayores de 18 años.

Chile Lindo en Parque Bicentenario

El Parque Bicentenario de Vitacura será escenario de Chile Lindo, actividad familiar que se llevará a cabo el 6 y 7 de septiembre. El evento incluirá música en vivo, bailes folclóricos, juegos típicos, talleres familiares, gastronomía y una zona infantil.

Se presentarán artistas como Moral Distraída, Saiko, Los Huasos Quincheros, entre otros. La entrada general cuesta $12.000, mientras que los menores de 12 años ingresan gratis.

Candlelight: Tributo a Queen

El ciclo Candlelight presentará un tributo a Queen el domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas en Santiago Sky. El Cuarteto Ludos interpretará versiones de clásicos como Bohemian rhapsody, Love of my life y We are the champions.

Las entradas, disponibles en Fever, van de los $41.000 a $51.000.