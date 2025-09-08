Lluvia en Santiago este miércoles: pronóstico y comunas de la RM donde caerán precipitaciones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) oficializó el retorno de las precipitaciones en distintos sectores de la capital, específicamente durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre.

Según lo informado por la entidad, la lluvia se presentará en forma de chubascos aislados, con una duración aproximada de seis horas.

En cuanto al detalle para la Región Metropolitana, los sectores oriente y sur de Santiago registrarán las precipitaciones en horas de la mañana, mientras que el resto de la jornada se espera con cielos completamente despejados.

Por su parte, en Melipilla y San José de Maipo se esperan los mismos chubascos aislados, precedidos por nubosidad durante la madrugada.

Temperaturas en la Región Metropolitana

El miércoles, las temperaturas en la Región Metropolitana oscilarán entre 7°C como mínima y 18°C como máxima.

Santiago

Centro y norte : entre 8°C y 18°C.

: entre 8°C y 18°C. Oriente : entre 8°C y 16°C.

: entre 8°C y 16°C. Sur : entre 7°C y 16°C.

: entre 7°C y 16°C. Poniente: entre 7°C y 16°C.

Sectores de la RM