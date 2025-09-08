Resultados del Subsidio DS1: revisa aquí si estás entre las 6.902 familias del primer llamado

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que ya se encuentran disponibles los resultados del primer llamado nacional del Subsidio DS1, beneficio que en esta etapa seleccionó a 6.902 personas de todo el país.

Este subsidio está destinado a familias de ingresos medios y medios bajos que no son propietarias de una vivienda, y les permite adquirir una propiedad nueva o usada en zonas urbanas o rurales. También beneficia a quienes cuentan con un sitio propio para construir.

El programa contempla tres tramos de postulación, dependiendo del valor de la vivienda a la que se desea acceder. En los tramos 2 y 3, gracias a las mejoras transitorias introducidas al programa mediante el DS15, se amplió la posibilidad de adquirir viviendas nuevas de hasta 3.000 UF.

El primer periodo de postulación de este año reflejó un aumento en el uso de la plataforma digital. El 54,5% de las solicitudes se realizó en línea, mientras que un 23,9% aceptó la propuesta automática (registraban postulaciones anteriores), un 21% optó por la vía presencial en las oficinas Serviu y un 0,3% a través del Formulario de Atención Ciudadana disponible en la página del Minvu.

Respecto al perfil de los beneficiarios, la edad promedio de las personas seleccionadas es de 39 años. Además, del total de quienes accedieron al subsidio, un 69% corresponde a mujeres, cifra que se eleva al 83% en el tramo 1.

Cómo revisar si fuiste seleccionado

Si postulaste al Subsidio DS1, los resultados ya se encuentran disponibles en el sitio web, CLIC AQUÍ.

Adicionalmente, en el portal “Encuentra tu vivienda”, las familias beneficiadas en los tramos 2 y 3 pueden optar a las mejoras transitorias al adquirir alguna de las viviendas ofertadas en la plataforma, cuyo valor máximo es de 3.000 UF.