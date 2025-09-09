Ola de calor para este jueves y viernes en la Región Metropolitana: hasta 28° C en algunos sectores

La capital amaneció este martes 9 de septiembre con una mínima superior a los 4 grados, en el inicio de una jornada que dará paso a un aumento sostenido de las temperaturas.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago tendrá cielos despejados y una máxima que alcanzará los 23° C. Este panorama será solo el comienzo de una semana dominada por el calor.

El organismo adelantó que el punto más cálido se registrará el jueves 11 de septiembre, cuando se proyecta una mínima de 7 grados y una máxima de 27. En comunas como Colina y Quilicura, los termómetros podrían subir incluso hasta los 28 grados durante esa misma jornada.

La DMC precisó que este escenario se mantendrá hasta el viernes 12, para luego dar paso a un descenso en las temperaturas el fin de semana, con máximas que rondarán los 20 grados.