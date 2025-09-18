Fonda de Parque O’Higgins: precios de anticuchos, empanadas y terremotos este año

El Parque O’Higgins vuelve a convertirse en el corazón de las celebraciones dieciocheras, con fondas que atraen a miles de visitantes en busca de música en vivo, bailes, juegos y una variada oferta gastronómica típica de Chile.

En este espacio, las empanadas, los anticuchos y las bebidas tradicionales se toman el protagonismo. Entre las preparaciones más solicitadas destacan las empanadas de pino, los choripanes, las longanizas y los asados, además de postres como alfajores y sopaipillas pasadas. En las barras predominan el vino, la chicha y el clásico terremoto.

Este año, distintas fondas ya anunciaron su lista de precios:

La Grandiosa Bertita informó que los anticuchos de vacuno tendrán un valor de $6 mil, mientras que los de cerdo costarán $4 mil. El terremoto se venderá a $5 mil y el litro de chicha también tendrá un precio de $5 mil.

En Doña Victoria, se ofrecerán parrilladas para seis personas por $89 mil, con un vino incluido. Los anticuchos variarán entre $8 mil y $18 mil, de acuerdo con el tamaño.

Por su parte, Don Carmelo tendrá anticuchos de lomo en un rango de $8 mil a $10 mil, parrilladas para cuatro personas a $50 mil, además de empanadas a $4 mil y $5 mil.

Con estos valores, las fondas del Parque O’Higgins se preparan para recibir a miles de asistentes en uno de los puntos más tradicionales de las Fiestas Patrias en la capital.