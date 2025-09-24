Nuevos cursos gratuitos permiten obtener licencia de conductor profesional

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) abrió un nuevo ciclo de cursos gratuitos que otorgan la licencia de conductor profesional, accesibles tras registrarse y cumplir con ciertos requisitos. La iniciativa forma parte del programa Fórmate para el Trabajo, que ofrece capacitaciones para obtener los permisos clase A-3 y A-5.

El curso A-3 habilita a conducir taxis, ambulancias, transporte escolar y vehículos de transporte público o privado, mientras que el A-5 permite manejar vehículos simples y articulados de carga. La formación, que tiene una duración cercana a dos meses, incluye además un subsidio diario de locomoción y/o alimentación, así como cobertura de seguro de accidente.

Las postulaciones se realizan en sence.cl, CLIC AQUÍ, seleccionando la capacitación de interés e ingresando mediante Clave Única. Los cursos están disponibles en la Región Metropolitana, Valparaíso y Maule.

Entre los requisitos que detalla el Sence para acceder a estas capacitaciones se encuentran:

Tener 20 años o más.

Contar preferentemente con enseñanza media completa.

Poseer licencia de conducir clase B por al menos dos años.

Presentar la Hoja de vida del conductor emitida por el Registro Civil.

Estar dentro del 60% de menores ingresos de la población.

Además, los seleccionados deberán aprobar un examen físico, que incluirá pruebas de visión y audiometría, junto a un test psicológico que evaluará la idoneidad para desempeñarse como conductor profesional.