Beneficios y aportes para personas cuidadoras: estos son los trámites y requisitos para solicitarlo

Las personas cuidadoras son quienes entregan apoyo constante a familiares o personas con discapacidad y grados de dependencia moderada o severa. Aunque no reciben remuneración, el Estado reconoce su rol a través de beneficios y apoyos específicos, facilitados con la credencial de persona cuidadora.

Beneficios de contar con la credencial

Obtener este documento abre la puerta a distintos apoyos estatales y privados:

Atención preferente en ciertos servicios públicos y privados

Acceso a redes de acompañamiento como la Red Local de Apoyos y Cuidados

Posibilidad de recibir un aporte mensual automático de hasta $32.991 (si se cumplen requisitos)

(si se cumplen requisitos) Reconocimiento oficial como persona cuidadora, lo que facilita gestionar ayudas y programas

Cómo solicitar la credencial de persona cuidadora

El trámite es gratuito y sencillo, y se puede realizar en línea o de forma presencial:

Ingresar al sitio del Registro Social de Hogares (RSH) AQUÍ .

. Seleccionar “Ir a mi registro” e iniciar sesión con Clave Única .

. Ir a “Información de tu hogar” → “Información adicional” → opción “Cuidados”.

Escoger si eres cuidador o si un integrante del hogar recibe cuidados.

Completar la información requerida.

La credencial se entrega en la municipalidad correspondiente en un plazo máximo de 60 días.

Cómo realizar el trámite

Si no puedes hacerlo por internet, también puedes solicitarla:

En sucursales de ChileAtiende

Mediante videollamada con un ejecutivo

Directamente en el municipio de residencia

Esta red está presente en 151 comunas del país y ofrece asistencia directa a personas cuidadoras mediante apoyos domiciliarios, orientación y acompañamiento psicosocial. La credencial facilita el acceso a estas prestaciones.