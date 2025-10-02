Precios de la bencina esta semana: revisa si suben o bajan

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) difundió este miércoles 1 de octubre el Informe Semanal de Precios de Combustibles, documento que detalla las variaciones que comenzarán a regir a partir del jueves 2 de octubre de 2025 para la bencina, el kerosene, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular.

Qué pasa con la bencina esta semana

De acuerdo con lo informado por Enap, las modificaciones en los valores de venta para esta semana son las siguientes:

Bencina de 93 octanos: $0,0 por litro.

Bencina de 97 octanos: $0,0 por litro.

Kerosene (parafina): +$2,2 por litro.

Diésel: $0,0 por litro.

GLP vehicular: $0,0 por litro.

La entidad recordó que las gasolinas de 93 y 97 octanos tienen ajustes en sus valores cada tres semanas. En ese sentido, la próxima modificación en los precios de estos combustibles se aplicará el jueves 9 de octubre.

Enap aclara su rol en el mercado

En su comunicado, la empresa subrayó que una de sus funciones es comercializar derivados de hidrocarburos a las compañías distribuidoras, las que posteriormente definen los valores finales para los consumidores.

Al respecto, el informe precisa:

“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Contexto reciente de variaciones

El pasado 17 de septiembre se registraron modificaciones en los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, proceso que forma parte de la aplicación del mecanismo de reajuste vigente. En línea con ese calendario, el próximo cambio en dichos combustibles será oficializado el jueves 9 de octubre.