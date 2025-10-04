AliExpress, Amazon, Shein o Temu: conoce la plataforma que más vende en Chile según el SII

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó este jueves cuál es la plataforma de comercio electrónico que registra la mayor cantidad de ventas en el país. El anuncio se enmarca en la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario, normativa que busca fortalecer la recaudación fiscal y regular el explosivo crecimiento del e-commerce internacional.

De acuerdo con el organismo, la medida apunta a “garantizar una competencia justa con el comercio local y asegurar que el Estado cuente con herramientas eficaces para recaudar los impuestos correspondientes”.

Plataformas internacionales deberán aplicar el impuesto

El SII detalló que el cobro y la declaración del IVA quedará en manos de las plataformas digitales extranjeras registradas en Chile. Entre ellas destacan AliExpress, Amazon, Shein y Temu, que ya están habilitadas para sumar el impuesto al momento de la transacción.

En conjunto, estas cuatro aplicaciones concentran cerca del 90% de las ventas internacionales dirigidas a consumidores chilenos.

Si la tienda online no se encuentra inscrita en el registro del SII, el pago del IVA deberá realizarse al ingresar el producto al país, trámite que será gestionado ante Aduanas, lo que podría retrasar la entrega.

El organismo aclaró además que las compras de hasta US$500 continuarán exentas de aranceles, aunque el IVA será obligatorio. En montos superiores se aplicará un arancel del 6%, adicional al impuesto al valor agregado.

AliExpress encabeza el mercado digital en Chile

Junto con este anuncio, el SII entregó cifras que reflejan el peso del comercio electrónico internacional en Chile.

Entre enero de 2023 y junio de 2024, se realizaron más de 23 millones de transacciones hacia 333 plataformas extranjeras, con un total que superó los US$642 millones.

AliExpress, del grupo Alibaba, se consolidó como el principal actor en el mercado chileno, con 18 millones de operaciones y un volumen de ventas superior a los US$343 millones.

Amazon ocupó el segundo lugar con ventas cercanas a los US$69 millones, seguido por eBay, con US$47 millones.

Explosivo aumento de envíos al país

El comercio transfronterizo mantiene un ritmo de crecimiento acelerado. Solo en 2024, más de 50 millones de paquetes de menos de US$41 ingresaron a Chile, equivalentes al 93% de los envíos internacionales.

En lo que va de 2025, la cifra sigue bordeando el 90%, confirmando la magnitud de esta tendencia en el consumo digital.