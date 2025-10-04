Publicidad
CyberMonday 2025: más de 650 marcas confirmadas para este lunes en Chile

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

CyberMonday 2025 en Chile inicia el 6 de octubre con 656 marcas, 31 nuevas participantes y grandes descuentos en viajes, moda y tecnología.

Este lunes 6 de octubre a las 00:00 horas comenzará una nueva versión del CyberMonday 2025, evento de compras online organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). La cita se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre, con tres jornadas de rebajas en cientos de categorías.

En esta edición, 656 marcas participarán de la campaña, y de ellas, 31 debutarán por primera vez en el evento. Entre los sectores más destacados se encuentran vestuario, calzado, hogar, tecnología, salud y belleza, deportes, turismo, alimentos y fundaciones solidarias.

Empresas participantes en el CyberMonday Chile 2025

Las compañías que se suman este año abarcan un espectro diverso de rubros. A continuación, algunos de los principales nombres confirmados:

Turismo y viajes

  • Latam Airlines

  • Iberia

  • British Airways

  • Despegar

  • Cocha

  • Viajes Falabella

  • Turismocity

  • Hotel Termas Puyehue

  • Termas Aguas Calientes

  • Hotel Termas Chillán

  • Huilo Huilo

Multitiendas y supermercados

  • Paris

  • Ripley

  • Falabella

  • Jumbo

  • Líder

  • Tottus

  • Hites

  • Santa Isabel

  • Mercado Libre

  • TiendaCopec.cl

  • Igenix

Alimentos y bebidas

  • Papa John’s

  • PedidosYa

  • MiCoca-Cola.cl

  • Mercado Carozzi

  • Booz.cl

  • La Vinoteca

Salud y belleza

  • Farmacias Ahumada

  • Farmacias Salcobrand

  • Farmacias KNOP

  • Farmacias Novasalud

  • Natura

  • Ésika

  • L’Occitane

  • Preunic.cl

  • DBS Beauty Store

  • Cotidian

  • Japi Jane

  • All Nutrition

Tiendas infantiles

  • Lego

  • Hasbro

  • Ficcus

  • Hush Puppies Kids

  • Baby Rosen

  • Bebesit

  • Ansaldo

  • Bubble Gummers

  • Pichintún

Vestuario, accesorios y calzado en CyberMonday 2025

El sector de la moda es uno de los más esperados por los consumidores:

Deportes y outdoor

  • The North Face

  • Columbia

  • Lippi

  • Head

  • Marmot

  • Merrell

  • Helly Hansen

  • New Balance

  • Puma

  • Adidas

Accesorios

  • Swarovski

  • Pandora

  • Lounge

  • Amphora

  • Aurus Joyería

  • Ópticas Schilling

Vestuario y calzado

  • H&M

  • Calvin Klein

  • Levi’s

  • Skechers

  • Reebok

  • Vans

  • CAT

  • Puma

  • Azaleia

  • Prüne

  • Hush Puppies

  • Wados

  • Gacel

Hogar y tecnología con rebajas exclusivas

Las categorías de muebles, decoración y artículos tecnológicos también tendrán presencia clave:

Hogar

  • Rosen

  • Sodimac

  • Easy

  • Ikea

  • Thomas

  • Tramontina

  • Mademsa

  • Emma

  • Flex

  • Oster

  • Fensa

  • Mabe

Tecnología

  • Lenovo

  • HP

  • Epson

  • Acer

  • Motorola

  • LG

  • Sony

  • JBL

  • Phillips

  • Movistar

  • Mac Online

  • Dimacofi

Inicio de las ofertas y detalles oficiales

Aunque las promociones comenzarán de manera oficial a la medianoche del lunes 6 de octubre, varias marcas ya han adelantado campañas previas. Desde la CCS recalcaron que el evento busca impulsar el comercio digital en el país y ofrecer a los consumidores precios atractivos y seguros.

