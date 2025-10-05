Turismo Mujer Sernatur en octubre: revisa los destinos de viajes para mujeres

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), junto a Turismo Mujer Sernatur, estos son los destinos que forman parte de la segunda temporada del programa “Destino a un viaje solo para mujeres”. Esta iniciativa ofrece experiencias turísticas pensadas exclusivamente para mujeres.

Los nuevos destinos de Turismo Mujer Sernatur son:

Iquique

Vicuña

Machalí Termas

Santa Cruz

Pucón

Frutillar

Puerto Varas