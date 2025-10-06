Cyber Monday 2025: revisa las mejores ofertas en tecnología, moda y hogar de esta tienda

Ripley es una de las tiendas más esperadas durante el Cyber Monday 2025, el evento de comercio electrónico más importante que congrega a cientos de marcas con ofertas especiales en miles de productos y servicios. Organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), esta instancia se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre del presente año.

Tecnología y celulares en Ripley: Hasta 70% de Descuento

Celulares lideran las búsquedas durante el primer día del evento, con modelos como iPhone y Samsung Galaxy con descuentos significativos. PlayStation 5 Slim Edición Digital destaca con 40% de descuento, llegando a $479.990 con tarjeta Ripley.

Notebooks y computadores presentan ofertas especiales, mientras que dispositivos de audio como audífonos inalámbricos generan gran expectativa entre los consumidores. Los Smart TV incluyen modelos Samsung de 50″ Crystal UHD con 40% de descuento.

Accede a todos los descuentos de Ripley AQUÍ.

Equipamiento para terrazas y outdoor en Ripley: Primavera-Verano

Preparación para la temporada estival es el gran protagonista, con descuentos especiales en:

Equipamiento para terrazas y espacios exteriores

Artículos de camping y actividades outdoor

Bicicletas y equipamiento deportivo

Sistemas de refrigeración para el verano

Artículos para piscinas y entretenimiento acuático

Moda y vestuario en Ripley

Vestuario estacional con la nueva colección primavera-verano presenta descuentos significativos. Zapatillas deportivas destacan con ofertas como las Adidas Running Galaxy Star a $21.990, representando un 56% de descuento.

Calzado y accesorios para la temporada cálida forman parte del catálogo especial, aprovechando el timing perfecto del Cyber Monday para renovar el guardarropa estacional.

Hogar y muebles en Ripley: Descuentos hasta 70%

Muebles y colchones lideran la categoría hogar con los mayores descuentos del evento, alcanzando hasta 70% en productos seleccionados. Camas europeas con base dividida muestran descuentos del 45%, como el set completo a $209.990.

Electrodomésticos incluyen refrigeradores, lavadoras y sistemas de climatización con ofertas especiales para preparar el hogar para la temporada estival.