Bono al Trabajo de la Mujer: revisa quiénes pueden recibir el pago correspondiente a octubre

Durante octubre se concretará una nueva entrega del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un aporte económico enfocado en trabajadoras dependientes e independientes de entre 25 y 59 años, pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Este beneficio, gestionado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), puede solicitarse durante todo el año y ofrece dos modalidades de pago: mensual y anual.

Cuánto se puede recibir por el Bono al Trabajo de la Mujer

El monto mensual del BTM se determina según la renta percibida por la trabajadora, siendo el siguiente el rango referencial de pagos:

Renta mensual igual o inferior a $294.377: el beneficio puede ir desde $1 hasta $44.157 (el monto aumenta a medida que crece la renta).

el beneficio puede ir desde (el monto aumenta a medida que crece la renta). Renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: se estima un aporte cercano a los $44.157 .

se estima un aporte cercano a los . Renta mensual superior a $367.971 e inferior a $662.348: el monto disminuye gradualmente desde $44.157 hasta $1.

Cabe recordar que los pagos mensuales representan un adelanto equivalente al 75% del total anual, distribuido a lo largo de los 12 meses. El 25% restante se pagó en agosto, junto al desembolso de la modalidad anual.

Requisitos para acceder al beneficio

Las trabajadoras que deseen acceder al Bono al Trabajo de la Mujer deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por el Sence:

Tener entre 25 y 59 años 11 meses .

. Estar dentro del 40% más vulnerable del RSH.

del RSH. Contar con una renta bruta anual inferior a $7.948.180 .

. En caso de optar por el pago mensual, mantener una remuneración bruta inferior a $662.348 .

. Estar al día en las cotizaciones previsionales y de salud .

. No desempeñarse en instituciones estatales ni en empresas con participación pública superior al 50%.

No figurar con solicitudes pendientes del Subsidio al Empleo Joven .

. Las trabajadoras dependientes deben acreditar ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) del año correspondiente a la solicitud.

Fecha de pago de octubre

De acuerdo con el calendario oficial, el pago de octubre se efectuará el miércoles 30 de octubre, y corresponde al monto calculado sobre las rentas del mes de julio.

El depósito se realizará directamente en la CuentaRUT de BancoEstado o en una cuenta bancaria registrada por la beneficiaria. También existe la opción de retiro presencial en sucursales de BancoEstado o BancoEstado Express.