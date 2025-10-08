Guía Cyber Monday: descuentos de hasta 50%en belleza y farmacia con delivery
El Cyber Monday 2025 incluye la participación de tiendas especializadas en belleza, farmacia y supermercado a través de plataformas de delivery. Sally Beauty, The Body Shop, Salcobrand, Ahumada y Jumbo registran descuentos de hasta 50% y están disponibles mediante Uber Eats durante el evento del 6 al 8 de octubre.
Las plataformas de delivery forman parte del Cyber Monday 2025, evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que se extiende hasta las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre del presente año.
Las ofertas abarcan productos de belleza profesional, cosmética natural, productos farmacéuticos, dermocosmética y artículos de supermercado, disponibles tanto en tiendas físicas como a través de aplicaciones de entrega a domicilio.
Sally Beauty
Sally Beauty reporta descuentos de hasta 40% en productos para cabello, uñas, maquillaje y herramientas. La cadena, presente en 13 países con más de 5,000 tiendas, comercializa productos profesionales y para uso doméstico.
Las categorías incluyen:
- Productos de cuidado capilar y coloración
- Herramientas eléctricas marca BaBylissPRO
- Sistemas para manicure y productos de uñas
- Líneas de maquillaje y cosméticos
Los productos están disponibles en tiendas físicas y a través de Uber Eats. La empresa ofrece despachos a todo Chile con envío en 48 horas para la Región Metropolitana según información en su sitio web.
The Body Shop: Cosmética con Descuentos Reportados
Ofertas Informadas por la Empresa
The Body Shop informa 15% de descuento en la mayoría de sus productos, con ofertas de hasta 50% en artículos seleccionados. Los sets de regalo registran descuentos de hasta 45%.
Los productos incluyen:
- Sérums con 40% de descuento reportado
- Productos de wellness con 40% de descuento
- Sets de regalo con hasta 45% de descuento
- Productos seleccionados con hasta 50% de descuento
Disponibilidad y Canales de Venta
La marca está presente en centros comerciales y reporta disponibilidad a través de Uber Eats durante el evento Cyber Monday.
Salcobrand
Salcobrand informa descuentos de hasta 50% en productos infantiles, belleza e hidratación. Los productos de dermocoaching registran 40% de descuento según la información oficial.
Las categorías con descuentos incluyen:
- Dermocoaching: 40% de descuento en productos especializados
- Wellness: Descuentos de hasta 50%
- Productos infantiles: Descuentos variables
- Productos de belleza: Rebajas hasta 50%
Tiene un buscador de precios en su sitio web y servicio de despacho al día siguiente según su información corporativa.
Ahumada
Farmacias Ahumada reporta descuentos de hasta 40% general, que se extienden a 55% con tarjeta CMR en productos seleccionados. Los medicamentos presentan hasta 50% de descuento para miembros del programa Ahumada Contigo.
Ofertas informadas:
- Productos La Roche-Posay, Vichy y CeraVe: Hasta 45% de descuento
- Multivitamínicos: Hasta 40% de descuento
- Productos Eucerin: Hasta 45% de descuento pagando con CMR
Informó 25% de descuento los sábados, domingos y lunes con tarjeta CMR o Débito Banco Falabella según su programa regular.
Jumbo
Jumbo reporta descuentos del 15% al 50% distribuidos en 13 categorías de productos:
Productos alimentarios:
- Bebidas: Hasta 45% de descuento
- Chocolates y galletas: Hasta 40% de descuento
- Lácteos: Hasta 30% de descuento
- Snacks: Hasta 30% de descuento
- Carnes y congelados: Hasta 30% de descuento
- Quesos: Hasta 35% de descuento
Productos del hogar:
- Detergentes: Hasta 50% de descuento
- Papeles: Hasta 40% de descuento
- Desinfectantes: Hasta 30% de descuento
- Productos Clorox: Hasta 30% de descuento
Cuidado personal:
- Productos para bebé: Hasta 40% de descuento
- Productos de belleza: Hasta 35% de descuento
- Higiene oral: Hasta 40% de descuento
Ofrece entrega a domicilio y retiro gratuito en tienda según su información de servicios.
Uber Eats
Uber Eats incluye en su plataforma a Sally Beauty, The Body Shop, Jumbo, Salcobrand y Ahumada permitiendo acceso a productos especializados mediante delivery.
Servicios disponibles:
- Entrega a domicilio de productos de belleza y farmacia
- Acceso a ofertas de cada tienda participante
Programa Uber One
La plataforma ofrece Uber One con 5% de descuento adicional en pedidos y entregas gratuitas. La membresía tiene costo mensual de $3,990 o anual de $39,990, con 4 semanas de prueba gratuita según información oficial.
Plataformas de delivery alternativas
Rappi
Rappi reporta descuentos de hasta 60% en productos de retail, con $10,000 de descuento adicional en compras superiores a $25,000. Los restaurantes participantes ofrecen promociones hasta 50%.
PedidosYa
PedidosYa informa descuentos de hasta 60% en supermercados y farmacias. El plan anual PedidosYa Plus está disponible por $20,000 en lugar de $47,880 hasta el 12 de octubre.