Gana Santiago 2025: la gran corrida gratuita que volverá a tomarse la capital

La próxima edición de Gana Santiago 2025, considerada la competencia deportiva gratuita más masiva de la Región Metropolitana, ya tiene fecha confirmada. El evento se desarrollará el domingo 2 de noviembre, convocando a miles de personas en el corazón de la capital.

Inscripciones abiertas para 5K, 10K y 21K

Desde este lunes 6 de octubre, se encuentran habilitadas las inscripciones sin costo para participar en las tres categorías disponibles: 5K (recreativa), 10K y 21K (competitivas). La tradicional Nueva Alameda volverá a ser el escenario principal donde se vivirá esta gran jornada deportiva organizada por el Gobierno de Santiago y ejecutada por su Corporación Regional de Desarrollo.

En su versión anterior, la corrida logró reunir a más de 17 mil corredores, cifra que este año se espera superar, consolidando así a Gana Santiago como un referente en el calendario deportivo ciudadano.

El Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó el carácter inclusivo y transformador de esta cita, señalando que “esta nueva versión de la corrida Gana Santiago es la demostración que el deporte es un puente de unión, transformación y liberación; donde distintas generaciones comparten alegría en cada kilómetro, que recorren por el principal eje de Santiago”.

Próximos anuncios y novedades

Durante las próximas semanas se dará a conocer el recorrido oficial de cada distancia y los horarios de largada, además de la presentación de la camiseta oficial del evento, que llegará acompañada de nuevas sorpresas para los participantes.

Cómo participar en la Gana Santiago 2025

Quienes deseen ser parte de esta gran fiesta deportiva pueden inscribirse de manera gratuita a través de los sitios oficiales www.gobiernosantiago.cl o www.corporacionrm.cl