Subsidio Leasing Habitacional DS120: cómo acceder a una vivienda propia pagando arriendo

El Subsidio Leasing Habitacional DS120, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se presenta como una opción concreta para quienes pagan arriendo y buscan acceder a una vivienda definitiva. El programa permite adquirir una casa o departamento —nuevo o usado— mediante un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa, con un valor máximo de hasta 2.000 UF, o 2.200 UF en zonas extremas del país.

Su propósito es facilitar el camino hacia la propiedad, utilizando el mismo pago mensual del arriendo como parte del financiamiento del inmueble.

Cómo opera el Subsidio Leasing Habitacional DS120

La iniciativa se gestiona a través de una sociedad inmobiliaria de leasing, la cual administra tanto el subsidio como los aportes personales del beneficiario.

Según detalla el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), “el inmueble se paga con el subsidio y con la parte del aporte mensual que se destina a enterar el precio del inmueble”.

El pago mensual considera tanto el valor del arriendo como la fracción destinada a la compra de la vivienda, además de otros cargos establecidos en el contrato, como seguros.

Cuando la suma entre subsidio y aportes personales iguala el precio total pactado, “el beneficiario y la inmobiliaria firmarán un contrato de compraventa para que la propiedad sea transferida al comprador”, precisa el organismo.

Quiénes pueden acceder al Subsidio DS120

Este beneficio está diseñado para personas con capacidad de pagar un arriendo, pero que no disponen del ahorro requerido para optar a otros programas habitacionales o créditos hipotecarios.

Podrán postular quienes cumplan las siguientes condiciones:

Ser mayores de edad.

Estar inscritos en el Registro Único del Serviu, trámite que se realiza presentando la cédula de identidad —original y fotocopia— y que entrega una cartola de inscripción.

No ser propietarios de una vivienda, tanto el postulante como su cónyuge.

No haber recibido anteriormente subsidios o viviendas del Estado.

Contar con una cuenta de ahorro para arrendamiento con promesa de compraventa (conocida como “cuenta de ahorro leasing habitacional”).

No tener más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa vigente.

En el caso de matrimonios, solo uno de los cónyuges puede inscribirse.

Postulación al subsidio DS120

A diferencia de otros subsidios habitacionales, el DS120 no exige un monto mínimo de ahorro. Sin embargo, las inmobiliarias que administran este tipo de contratos pueden solicitar un aporte inicial, por lo que se recomienda contar con recursos propios para facilitar la operación.