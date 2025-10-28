Cómo funcionará el comercio este fin de semana feriado y cuáles son los próximos días libres

El cierre de octubre traerá consigo un nuevo fin de semana largo gracias al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (31 de octubre) y el Día de Todos los Santos (1 de noviembre). A diferencia de otras fechas, ambos feriados no son irrenunciables, lo que permite a supermercados, malls y tiendas atender de manera habitual.

Aun así, algunos recintos pueden optar por ajustar sus horarios durante los días festivos, por lo que se recomienda revisar los canales oficiales de cada centro comercial o cadena antes de planificar las compras.

Cuáles son los próximos feriados irrenunciables de 2025

Tras este fin de semana, el calendario de feriados avanza con fechas que sí implican restricciones de funcionamiento para el comercio. La primera de ellas será el domingo 16 de noviembre, jornada marcada por las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde los locales deberán permanecer cerrados según la legislación vigente.

Si existe segunda vuelta presidencial, el cierre obligatorio volverá a repetirse el domingo 14 de diciembre, fecha que ya figura como tentativa en el calendario del Servicio Electoral (Servel).

Finalmente, el año cerrará con el feriado irrenunciable del 25 de diciembre, correspondiente a Navidad, donde solo se mantendrán operativos los servicios esenciales.

Qué feriados quedan en el calendario 2025

Estos son los días libres que restan en el año:

Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable)

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Domingo 14 de diciembre: Segunda vuelta presidencial (irrenunciable, por confirmar)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

Qué se debe tener en cuenta al planificar compras o actividades

Aunque el comercio estará disponible durante el fin de semana largo de octubre, cada empresa puede definir sus propios horarios, por lo que es recomendable anticiparse. En cambio, los feriados de carácter irrenunciable implican cierre total de supermercados, malls y tiendas, salvo servicios de emergencia o expendio de combustibles.

Este cierre de octubre se presenta, por tanto, como una oportunidad ideal para adelantar compras o actividades familiares, antes de las restricciones de noviembre y diciembre.