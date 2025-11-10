Conoce la multa por no votar en las Elecciones 2025 y las nuevas reglas para extranjeros

Las próximas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de 2025 marcarán importantes cambios en la participación ciudadana. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó dos proyectos clave: uno que establece una multa para quienes no acudan a votar y otro que modifica los requisitos para que extranjeros residentes puedan ejercer su derecho al sufragio.

Multa por no votar: cuánto tendrás que pagar

De acuerdo con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quienes no asistan a votar en las Elecciones 2025 enfrentarán una multa que oscila entre 0,5 y 1,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a entre $33.000 y $99.000 pesos chilenos.

Este monto se aplicará a los ciudadanos chilenos inscritos, pero no afectará a los extranjeros habilitados para votar.

Excepciones a la multa electoral

No todos los electores serán sancionados. La ley contempla excepciones en los siguientes casos:

Personas enfermas o imposibilitadas de trasladarse.

Quienes se encuentren fuera del país el día de la elección.

Ciudadanos ubicados a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Funcionarios con tareas electorales según la Ley 18.700.

Personas con discapacidad certificada o con impedimentos graves acreditados ante el juez de policía local.

Cambios en el voto de extranjeros: requisitos más estrictos

El segundo proyecto aprobado eleva los requisitos de residencia para los extranjeros que desean participar en elecciones. Hasta ahora, bastaba con contar con cinco años desde la residencia temporal. Con la nueva norma, se requerirán 10 años desde la residencia definitiva.

Es importante considerar que esta modificación no aplicará a las Elecciones 2025, sino que entrará en vigencia en 2026, afectando los próximos procesos electorales.