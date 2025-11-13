Cómo funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre oor Elecciones 2025

A pocos días de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se realizarán este domingo 16 de noviembre en todo el país. Tal como establece la ley, la jornada electoral será feriado legal nacional, una medida que busca facilitar la participación ciudadana y garantizar el derecho al voto.

De acuerdo con las leyes 18.700, 19.973, 20.515 y 21.073, este tipo de feriado obliga al cierre de una amplia gama de actividades comerciales, impactando directamente a los trabajadores y trabajadoras del sector comercio y servicios.

Qué establecimientos deben cerrar el 16 de noviembre

La norma establece que todos los establecimientos comerciales y de servicios que operen bajo una misma razón social o personalidad jurídica y que atiendan directamente al público deberán suspender sus labores.

Esto incluye malls, strip centers, supermercados y tiendas ubicadas dentro de recintos administrados en conjunto, los cuales deberán cerrar desde las 21:00 horas del sábado 15 de noviembre hasta las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre.

Por el contrario, los locales independientes o aquellos que no formen parte de complejos comerciales podrán funcionar de manera normal, siempre y cuando respeten el derecho de sus empleados a votar.

Permiso para ir a votar durante la jornada laboral

El feriado busca asegurar que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto sin impedimentos. Por ello, los empleadores deben otorgar un permiso de al menos tres horas para sufragar.

Además, quienes sean vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados de Junta Electoral deben recibir permiso para cumplir con sus funciones cívicas, sin que esto afecte su remuneración.

Qué sanciones enfrentan las empresas que no cumplan la ley

La Dirección del Trabajo informó que recibirá denuncias por incumplimientos el domingo 16 de noviembre, entre las 09:00 y las 14:00 horas, a través de su Canal de Atención Telefónica (CAT): 600 450 4000.

Entre las infracciones fiscalizables se incluyen:

No otorgar el feriado legal obligatorio.

Negarse a conceder permiso a vocales de mesa o miembros de juntas electorales.

Impedir el permiso de tres horas para votar.

Las multas por infringir estas disposiciones varían entre 3 y 60 UTM (aproximadamente entre $208.626 y $4.172.520), dependiendo del tamaño de la empresa.

Por qué se aplica esta medida

El objetivo es garantizar la participación democrática de los trabajadores y trabajadoras del país, asegurando que nadie se vea impedido de acudir a las urnas por motivos laborales. Con ello, Chile busca reforzar la transparencia y el acceso igualitario al proceso electoral que definirá a sus próximos representantes.