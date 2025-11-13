Cómo obtener el certificado de estudios del Mineduc y revisar las notas de enseñanza básica y media

El Ministerio de Educación (Mineduc) mantiene disponible una plataforma digital que permite a cualquier persona consultar sus calificaciones de enseñanza media y básica. Esta herramienta resulta útil tanto para quienes buscan un recuerdo académico como para quienes necesitan el documento para trámites oficiales, como la postulación a la Beca de Excelencia Académica.

El sistema entrega un certificado de estudios gratuito, firmado electrónicamente por el jefe de la Unidad Nacional de Atención Ciudadana del Mineduc. Este documento digital cuenta con validez de 90 días y puede ser verificado por cualquier entidad que lo reciba, garantizando así su autenticidad.

Qué diferencia a este trámite de otros servicios públicos

Una de las ventajas de este procedimiento es que no requiere Clave Única, lo que lo distingue de la mayoría de los servicios digitales del Estado. Cualquier persona con sus datos personales a mano puede acceder al documento en pocos minutos, sin necesidad de crear o recordar contraseñas adicionales.

Cómo consultar las notas de enseñanza media

Para obtener las calificaciones correspondientes a los cuatro años de educación media, basta con ingresar a la plataforma oficial del Mineduc y seleccionar la opción “Certificados de Estudio”.

Posteriormente, se deben ingresar los siguientes datos:

RUT

Fecha de nacimiento

Número de serie del documento de identidad

Correo electrónico

Una vez completados estos pasos, el sistema mostrará todos los certificados disponibles, que pueden incluir hasta 14 documentos distintos, dependiendo del historial académico: los ocho de enseñanza básica, los cuatro de enseñanza media, la concentración de notas de la media y la licencia de enseñanza media.

Al seleccionar uno de ellos, una copia digital será enviada al correo electrónico del solicitante. Cada documento detalla el nombre del establecimiento, la comuna, la región y el promedio obtenido en las distintas asignaturas.

Dónde sacar los certificados gratis en el Mineduc

La misma plataforma del Mineduc permite obtener otros documentos sin costo, útiles para diversos fines académicos o laborales. Entre ellos se encuentran:

Certificado de Título Técnico Profesional de Nivel Medio

Validaciones de estudio

Estudios en el extranjero

Equivalencias para fines laborales

Certificado de alumno prioritario

Certificado de alumno preferente

Certificado de ubicación de egreso de educación media

Por qué es importante acceder a estos certificados

El acceso digital a la información académica facilita la gestión de trámites educativos, laborales y de postulación a beneficios estatales. Además, al ser un servicio en línea y gratuito, el Mineduc promueve la transparencia y la accesibilidad a los registros educacionales, permitiendo que cada persona mantenga actualizado su historial de estudios sin intermediarios ni costos adicionales.