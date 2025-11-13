Cursos gratuitos del Sence para emprendedores: revisa las postulaciones abiertas de noviembre

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) mantiene abierta la convocatoria para participar en Despega Mipe, una iniciativa que entrega capacitación gratuita a emprendedores y pequeñas empresas de todo el país.

Según informó el organismo, el programa tiene como propósito fortalecer las competencias laborales y de gestión de micro y pequeñas empresas, con el fin de “mejorar las habilidades y herramientas de los/las trabajadores/as y la productividad de sus socios/as, dueños/as y representantes legales”.

Además de la formación, los participantes pueden acceder a subsidios por asistencia, seguro contra accidentes y otras ayudas que buscan apoyar la permanencia y éxito en el proceso de aprendizaje.

Qué cursos están disponibles para emprendedores

La oferta de Despega Mipe incluye capacitaciones presenciales y en línea diseñadas especialmente para las necesidades del sector. Entre ellas se encuentran:

Atención presencial/online a clientes (con inglés básico)

Legislación laboral y tributaria para Mypes

Programación web

Administración de redes sociales

Gestor de comercio electrónico en Mypes

Contabilidad y finanzas para una Mype

Estas instancias formativas permiten a los emprendedores actualizar conocimientos, adaptarse a nuevas tecnologías y fortalecer la competitividad de sus negocios.

Quiénes pueden postular y qué requisitos deben cumplir

El programa está dirigido a trabajadores de micro y pequeñas empresas, así como a sus dueños, socios o representantes legales, siempre que sus ventas anuales no superen las 25.000 UF en el último año calendario.

De acuerdo con Sence, para postular se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ingresar el RUT de la empresa al momento de la postulación.

al momento de la postulación. No estar participando simultáneamente en otro curso financiado por Sence (salvo los cursos en línea).

La empresa debe registrar actividad comercial durante los últimos 12 meses.

Qué beneficios entrega la capacitación

El programa otorga distintos apoyos para facilitar la participación, especialmente a quienes compatibilizan trabajo y formación. Entre los beneficios se incluyen:

Subsidio diario de $4.000 por cada jornada asistida o por porcentaje de avance (para cursos en línea).

por cada jornada asistida o por porcentaje de avance (para cursos en línea). Subsidio de cuidados de $5.000 por día asistido o porcentaje de avance (para cursos virtuales).

por día asistido o porcentaje de avance (para cursos virtuales). Seguro de accidentes en cursos presenciales.

Estas ayudas permiten que los beneficiarios puedan capacitarse sin que su situación económica o familiar se vea afectada.

Cómo realizar la postulación paso a paso

Sence detalló que el proceso de inscripción es completamente digital y puede realizarse desde cualquier punto del país. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio web oficial de los cursos de Sence, CLIC AQUÍ y seleccionar el programa Despega Mipe. Hacer clic en el botón “Postula aquí”. Presionar “Postular”, iniciar sesión con Clave Única y completar el formulario. Si la solicitud es aceptada, se emitirá un comprobante de postulación. Enviar dicho comprobante al organismo ejecutor para validar la inscripción.

Por qué participar en Despega Mipe

Esta iniciativa representa una oportunidad concreta para mejorar la gestión y productividad de los pequeños negocios, fortalecer la empleabilidad y potenciar el crecimiento económico local a través de la capacitación.

Los interesados pueden conocer más detalles y postular directamente en el sitio web de Sence, CLIC AQUÍ.