Paris Parade 2025: cuándo será el desfile que celebrará los 125 de almacenes Paris

El próximo domingo 23 de noviembre, desde las 12:00 horas, las calles de Santiago volverán a convertirse en un escenario de fantasía con una nueva edición del Paris Parade, el tradicional desfile navideño impulsado por Cencosud y su tienda Paris.

Desde su primera versión en 2010, esta iniciativa se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas del año, llevando la esencia de los grandes desfiles internacionales a la capital chilena. Carros alegóricos, artistas y enormes globos inflables volverán a protagonizar una jornada familiar cargada de música, color y emoción.

Qué novedades trae la edición 2025 del Paris Parade

Esta versión promete superar todas las anteriores. En el marco de los 125 años de historia de Almacenes Paris, la organización ha preparado un despliegue sin precedentes: más de mil artistas en escena, tres carros alegóricos y 15 personajes licenciados que sobrevolarán la Alameda en forma de globos gigantes.

El recorrido también se ampliará, comenzando en Metro Salvador y finalizando frente al Palacio de La Moneda, extendiéndose así hacia Providencia para permitir que más personas puedan disfrutar del espectáculo.

Cuántas personas se esperan en el desfile

La multitud que cada año acompaña el evento no deja de crecer. Según cifras de la organización, 1,5 millones de personas asistieron en 2024, y para esta edición se prevé un aumento significativo.

Para facilitar la llegada del público, se ha coordinado un refuerzo en el transporte público, con apoyo de EFE, RED y Metro de Santiago. En la versión pasada, el uso del metro para asistir al desfile aumentó en un 72%, y las autoridades esperan superar esa cifra este año.

Vendrán asistentes desde fuera de Santiago

El impacto del evento trasciende las fronteras de la capital. En 2024, cerca del 15% de los asistentes viajó desde regiones o incluso desde el extranjero para presenciar el espectáculo, una tendencia que se espera continúe al alza en 2025.

Cómo seguir el desfile si no se puede asistir

Para quienes no puedan acudir al centro de Santiago, el Paris Parade 2025 será transmitido en vivo y en directo por Canal 13, permitiendo que la magia del desfile llegue a todo el país y marque oficialmente el inicio de la temporada navideña en Chile.

