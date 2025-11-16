Nuevo proceso del Subsidio Eléctrico 2026: fechas de postulación, requisitos y montos del beneficio

El Ministerio de Energía informó la fecha de apertura del cuarto proceso de postulación al Subsidio Eléctrico, correspondiente al primer semestre de 2026. Esta iniciativa busca apoyar a los hogares más vulnerables mediante un descuento directo en las cuentas de la luz.

El periodo de postulación se desarrollará desde el martes 25 de noviembre hasta el viernes 5 de diciembre de 2025, y permitirá a las familias actualizar o presentar su solicitud para acceder al beneficio.

Quiénes pueden acceder al beneficio del Subsidio Eléctrico

El subsidio está dirigido a los hogares que forman parte del 40% de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH) y que mantengan sus cuentas al día. También se incluye a las familias con personas inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes, sin importar su tramo de vulnerabilidad dentro del RSH.

Actualmente, más de 1,8 millones de hogares se benefician de este descuento, lo que equivale a uno de cada cuatro hogares en Chile. En varios casos, las familias han recibido incluso boletas con costo $0, dependiendo de su nivel de consumo.

“Esto lo convierte en la segunda política social más masiva después de la Pensión Garantizada Universal (PGU), por lo que las familias hacen una valoración muy positiva de esta medida”, señaló Álvaro García, biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo.

Dónde se realiza la postulación al Subsidio Eléctrico

El trámite podrá realizarse de forma online a través de las plataformas oficiales www.subsidioelectrico.cl y www.ventanillaunicasocial.gob.cl, utilizando ClaveÚnica.

Para quienes no cuenten con esta herramienta digital, la postulación estará disponible de manera presencial en las oficinas y canales de atención de ChileAtiende a lo largo del país.

Qué deben hacer quienes ya recibieron el beneficio

Los hogares que ya fueron beneficiados en procesos anteriores no deben volver a postular, pero sí podrán actualizar su información en las plataformas indicadas, en caso de haber cambiado su número de cliente o domicilio.

Asimismo, el proceso estará abierto para nuevos postulantes que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos por el Ministerio de Energía.

De cuánto es el aporte del Subsidio Eléctrico 2026

El monto del beneficio será semestral y variará según la cantidad de integrantes del hogar:

Hogares con 1 integrante : $30.270

Hogares con 2 o 3 integrantes : $39.348

Hogares con 4 o más integrantes: $54.486

El pago se efectuará en seis cuotas mensuales, correspondientes al periodo entre enero y junio de 2026, con el primer desembolso programado para febrero, incluyendo la cuota de enero.

Por qué es importante este beneficio

El Subsidio Eléctrico se ha consolidado como una de las principales políticas públicas de apoyo directo al hogar, especialmente relevante en un contexto de alza en los costos energéticos. Con esta cuarta convocatoria, el Gobierno busca mantener la continuidad del alivio económico para millones de familias en todo el país.