Rebaja del 50% en transporte público para adultos mayores: cómo obtener la tarjeta y dónde usarla

En Chile, todas las personas mayores de 65 años tienen derecho a pagar solo la mitad del pasaje en el transporte público, sin importar en qué región vivan.

El beneficio está disponible para adultos mayores en más de 31 mil buses, que incluyen todos los servicios urbanos, además del Metro de Santiago, el metro y los troles de Valparaíso, el Biotren en la región del Biobío, las lanchas subsidiadas en el sur del país y los buses rurales. Gracias a esta rebaja, quienes pertenecen a la tercera edad en Santiago pagan solo $350 por el pasaje en el sistema integrado de transporte (buses RED, Metro y Metrotren Nos), sin importar el horario o la cantidad de combinaciones.

Los únicos requisitos para acceder a la tarjeta que otorga esta rebaja es tener 65 años cumplidos y contar con un Carnet de Identidad vigente.

Cómo postular a la rebaja para adultos mayores

Puedes obtener la tarjeta de adulto mayor para el transporte público de las siguientes tres formas:

Obtenerla gratuitamente de tu Caja de Compensación

Llama a tu Caja de Compensación (La Araucana: 600 084 00 77, 18 Septiembre: 600 718 18 18, Los Héroes: 600 222 7777 ) y solicítala gratuitamente. La tarjeta será despachada a tu domicilio. Caja Los Héroes entrega la tarjeta presencialmente a afiliados en 33 sucursales de la Región Metropolitana.

En oficinas de ChileAtiende y de Metro

Dirígete a una sucursal ChileAtiende o una oficina de atención de Metro habilitada para realizar el trámite.

Explica el motivo de tu visita: comprar la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal (TAM).

Paga el costo de la tarjeta en una de las cajas.

Como resultado del trámite, habrás comprado la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal (TAM).

En oficinas de Atención al Cliente bip!

Dirígete a una Caja Vecina o a una oficina de Atención al Cliente bip! para realizar el pago, indicando el RUN de la persona beneficiaria.

Explica el motivo de tu visita: retirar la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal (TAM), presentando el comprobante de pago.

Como resultado del trámite, obtendrás esta tarjeta.

Después de obtener la tarjeta, puedes consultar, CLIC AQUÍ, cómo utilizar el beneficio en cada una de las regiones del país.