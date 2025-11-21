Black Friday 2025: estos serán los artículos tecnológicos más buscados este año

El Black Friday 2025 se inicia en un escenario ideal para el consumo digital, coincidiendo con el fin de mes y el pago de remuneraciones, lo que anticipa una alta participación de compradores que esperan renovar dispositivos o asegurar regalos de fin de año.

Qué artículos tecnológicos concentrarán las mayores ofertas

La PlayStation 5 figura entre los equipos más buscados del comercio electrónico, con rebajas recurrentes durante esta campaña y valores que hoy se mueven entre los $300.000 y $550.000, dependiendo de sus características.

Los televisores de gran formato —principalmente Samsung, LG y TCL— también proyectan un fuerte volumen de ventas, con rangos que van desde los $100.000 hasta los $700.000, variando según la tecnología y el tamaño de pantalla.

El segmento de celulares igualmente promete precios competitivos, con modelos de Samsung, Xiaomi y Apple que suelen recibir descuentos significativos en jornadas como esta.

Los relojes inteligentes se consolidan como otra alternativa destacada para adelantar compras navideñas. Marcas como Garmin, Apple, Amazfit y Xiaomi ofrecen relojes cuyo valor habitualmente oscila entre $100.000 y $800.000, dependiendo de sus prestaciones.

Para quienes deseen comparar precios en tiempo real, plataformas como Knasta, DescuentoOff, Descuentos Rata, SotoTodo y Coolebra permiten monitorear variaciones y detectar promociones.

Cuándo se realizará el Black Friday 2025

La edición 2025 se desplegará durante cuatro días consecutivos, desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre, ampliando la ventana de acceso a descuentos en comercio digital.

El evento llega a su 13ª versión, organizado por Wide Latam y con la participación de un amplio número de marcas que se sumarán con ofertas especiales.

Dónde consultar las marcas y categorías disponibles

El listado completo de empresas adheridas está disponible en la página oficial, CLIC AQUÍ, sitio en el que también es posible aplicar filtros por categoría para revisar productos específicos y comparar alternativas antes de comprar.