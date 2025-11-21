Precio de la bencina esta semana: revisa si subió o bajó el combustible

Una nueva actualización tarifaria entrará en vigencia este jueves 20 de noviembre, impactando especialmente a quienes utilizan vehículos diésel. De acuerdo con las proyecciones más recientes entregadas por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), las bencinas volverán a experimentar incrementos.

La gasolina de 93 octanos presentará un aumento de 13,1 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos incrementará su valor en 9,5 pesos por litro, según detalló el informe semanal de estimaciones.

Cómo cambiarán los precios del diésel y el kerosene

El diésel será uno de los combustibles más afectados, con un alza proyectada de 20,9 pesos por litro, cifra especialmente relevante para transporte y maquinaria. En tanto, el kerosene volverá a encarecerse, esta vez con una variación de +16,1 pesos por litro, luego del fuerte ajuste de la semana anterior, cuando registró un incremento de 37,3 pesos por litro.

El único retroceso registrado para este periodo corresponde al Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular, cuyo precio disminuirá en 16,1 pesos por litro, convirtiéndose en la única excepción dentro de la nueva estructura de costos.

Cuál es el detalle de los cambios que aplicarán desde el 20 de noviembre

Los ajustes anunciados se mantendrán vigentes durante tres semanas. El próximo informe completo, que actualizará nuevamente las variaciones, será publicado el miércoles 10 de diciembre.

Modificaciones específicas:

Gasolina 93: +13,1 $/lt

+13,1 $/lt Gasolina 97: +9,5 $/lt

+9,5 $/lt Kerosene (parafina): +16,1 $/lt

+16,1 $/lt Diésel: +20,9 $/lt

+20,9 $/lt GLP vehicular: –16,1 $/lt

Cómo se determina el precio final de los combustibles en Chile

El valor que pagan los consumidores se calcula considerando el Precio de Paridad de Importación, el Impuesto Específico, el IVA y el Margen de Distribución aplicado por las empresas comercializadoras. Enap aclara reiteradamente en sus reportes que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, y que su labor se limita a “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan autónomamente el precio final de venta a sus clientes”.