Descuentos en bencina durante noviembre: promociones vigentes de principales estaciones de servicio

El alza en el costo de vida ha puesto en jaque a muchos hogares. Con las facturas de electricidad y los precios de productos básicos en aumento, reducir gastos se vuelve una prioridad. En este contexto, las promociones en combustible cobran especial relevancia para quienes buscan optimizar su presupuesto antes de las fiestas de fin de año.

Aramco

Lunes: Tarjeta de crédito Banco Consorcio con devolución de $200 por litro mediante la app de Aramco. Tope de $15.000.

Tarjeta de crédito con devolución de $200 por litro mediante la app de Aramco. Martes: Tarjeta de Prepago Mercado Pago , con $50 de rebaja por litro y un límite de $5.000 mensuales por titular.

Tarjeta de Prepago , con $50 de rebaja por litro y un límite de $5.000 mensuales por titular. Miércoles: Tarjeta de crédito o débito Banco Ripley , con descuentos de $100 a $150 por litro según categoría del cliente.

Tarjeta de crédito o débito , con descuentos de $100 a $150 por litro según categoría del cliente. Jueves: Tarjeta de crédito ABC Visa , con hasta $200 de descuento por litro al pagar con la App Aramco Estaciones.

Tarjeta de crédito , con hasta $200 de descuento por litro al pagar con la App Aramco Estaciones. Viernes: Tarjetas de crédito o prepago Tenpo , con rebajas de $50 a $300 por litro, con un máximo de $4.000 por viernes.

Tarjetas de crédito o prepago , con rebajas de $50 a $300 por litro, con un máximo de $4.000 por viernes. Sábado: Tarjeta de crédito SBPay VISA , con $150 de descuento por litro y un tope de $10.000 mensual.

Tarjeta de crédito , con $150 de descuento por litro y un tope de $10.000 mensual. Domingo: Tarjeta de crédito SPIN, con $150 de rebaja por litro y límite de $10.000 mensual.

Copec

Copec mantiene varios beneficios activos para clientes que utilicen su aplicación móvil al momento de pagar. Entre las principales ofertas se encuentran:

Lunes: Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard , con hasta $100 de rebaja por litro.

, con hasta $100 de rebaja por litro. Martes: Tarjetas de crédito Banco Internacional , con $100 de descuento por litro.

, con $100 de descuento por litro. Miércoles: Automóvil Club , con cupón de $50 por litro para nuevos socios, y App Copec , con $50 de descuento para nuevos usuarios o referidos.

, con cupón de $50 por litro para nuevos socios, y , con $50 de descuento para nuevos usuarios o referidos. Jueves: Tarjeta de crédito Coopeuch y Bci , con $100 de rebaja por litro.

y , con $100 de rebaja por litro. Sábados: Tarjeta MACHBANK , con $100 de descuento por litro.

, con $100 de descuento por litro. Todos los días: Copec Pay, con $10 de rebaja por litro y acumulación de 50% extra de Puntos Full.

Shell

Shell, a través de la app Micopiloto, ofrece distintas promociones según la tarjeta y día de la semana. Entre las destacadas se encuentran:

Martes: Tarjeta Lider Bci , con $100 de rebaja por litro (máximo dos cargas mensuales).

, con $100 de rebaja por litro (máximo dos cargas mensuales). Miércoles: Código de WOM , con $100 de descuento por litro hasta dos veces al mes, y código “ MIDCTO ” para $15 por litro con cualquier tarjeta.

Código de , con $100 de descuento por litro hasta dos veces al mes, y código “ ” para $15 por litro con cualquier tarjeta. Domingos: Tarjeta Banco BICE , con $100 de rebaja por litro, válida para una carga mensual.

, con $100 de rebaja por litro, válida para una carga mensual. Bonos especiales: Nuevos usuarios de la app Micopiloto obtienen $50 de descuento por litro en su primera compra, mientras que quienes estén de cumpleaños pueden acceder a la misma rebaja durante los siete días posteriores a la fecha.

Por qué aprovechar estos descuentos

Con el combustible representando uno de los mayores gastos mensuales para muchos hogares, estas promociones se convierten en una oportunidad real de ahorro. Planificar las cargas de bencina según los días y tarjetas disponibles puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto familiar durante un mes marcado por el alza de precios y la cercanía de las festividades.