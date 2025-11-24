Reforma de Pensiones: cómo cambia la Pensión Garantizada Universal con las nuevas medidas

La actualización del sistema previsional traerá transformaciones significativas en la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que experimentará un aumento gradual en sus montos y una ampliación de su cobertura para nuevos sectores de la población.

Qué ajustes recientes modificaron el monto de la PGU

Un primer avance ya se materializó en septiembre pasado, cuando el aporte subió de $224.004 a $250.000. Ese incremento, sin embargo, se aplicó únicamente a quienes tienen 82 años o más.

Para el resto de los adultos mayores, el pago máximo continúa siendo de $224.000 hasta que alcancen la edad requerida que los incorpora automáticamente al monto superior contemplado en la reforma.

Quiénes pasan a formar parte del nuevo universo de beneficiarios

La modificación legal también amplía el acceso a la PGU. Personas que antes quedaban excluidas ahora podrán solicitarla, debido a la iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Los nuevos beneficiarios se concentran en dos categorías principales:

Qué personas de leyes de reparación o pensiones de gracia podrán acceder

En este grupo se encuentran quienes reciben pensiones derivadas de la Ley Rettig, Ley Valech, exonerados políticos y pensionados de gracia. Su incorporación se hará por etapas:

Con 82 años o más al 30 de septiembre de 2025: pueden solicitar el beneficio y comenzar a recibir los pagos.

Con 75 años o más al 30 de septiembre de 2026: podrán postular a partir de junio de 2026.

Con 65 años o más al 30 de septiembre de 2027: quedarán habilitados desde junio de 2027.

La reforma también incluye a pensionados de montepío pertenecientes a Capredena y Dipreca. Ellos tendrán acceso al complemento para alcanzar el valor de la PGU a partir de septiembre de 2027, “siempre que no reciban una jubilación de otra entidad previsional”, según indica ChileAtiende.

Qué requisitos deben cumplir

A todos los grupos se les exigirán las mismas condiciones que rigen para el resto de los beneficiarios: