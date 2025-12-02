Feriados en diciembre: el primero será fin de semana largo

Comienza la antesala del periodo de descanso que traerá diciembre, un mes que suele estar cargado de actividades laborales, compromisos familiares y celebraciones de cierre de año. Esta vez, la agenda nacional contempla tres días festivos, uno de ellos con carácter irrenunciable.

El próximo festivo llegará este lunes 8 de diciembre, fecha dedicada a la Inmaculada Concepción. Este día permitirá disfrutar del último fin de semana largo de 2025, aunque no cuenta con carácter de irrenunciable, por lo que el comercio funcionará de manera habitual.

Por qué el 14 de diciembre también será feriado

El domingo 14 de diciembre se encuentra marcado como jornada feriada debido al desarrollo de la segunda vuelta presidencial, instancia que enfrentará a Jeannette Jara y José Antonio Kast. Al ser un feriado legal, los locales ubicados en malls y centros comerciales deberán cerrar, tal como señala la normativa vigente.

El ciclo festivo culminará el jueves 25 de diciembre, día destinado a la celebración de Navidad y que posee carácter irrenunciable para el comercio. Esto significa que supermercados, tiendas y centros comerciales deberán permanecer cerrados, garantizando descanso para los trabajadores del sector.

Calendario de feriados para 2026

Cuáles son los días festivos nacionales del próximo año

A continuación, se detalla el listado completo de feriados contemplados para 2026:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo (Irrenunciable).

: Año Nuevo (Irrenunciable). Viernes 3 de abril : Viernes Santo.

: Viernes Santo. Sábado 4 de abril : Sábado Santo.

: Sábado Santo. Viernes 1 de mayo : Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable).

: Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable). Jueves 21 de mayo : Día de las Glorias Navales.

: Día de las Glorias Navales. Domingo 21 de junio : Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

: Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Lunes 29 de junio : San Pedro y San Pablo.

: San Pedro y San Pablo. Jueves 16 de julio : Día de la Virgen del Carmen.

: Día de la Virgen del Carmen. Sábado 15 de agosto : Asunción de la Virgen.

: Asunción de la Virgen. Viernes 18 de septiembre : Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable).

: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable). Sábado 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable).

: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable). Lunes 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Sábado 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Domingo 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

Qué feriados aplican solo en regiones y comunas específicas