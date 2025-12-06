Ranking 2024: Las carreras con mejores ingresos para la Admisión 2026
Nuevos datos del Mineduc revelan qué carreras ofrecen mayores ingresos al primer y quinto año de egreso para orientar la Admisión 2026.
La etapa posterior al egreso de la enseñanza media suele venir acompañada de decisiones cruciales, entre ellas la selección de una carrera en la educación superior. Esta elección suele estar vinculada a elementos como la proyección laboral, el comportamiento del mercado y las remuneraciones que registra cada profesión en los primeros años de ejercicio.
Con el inicio del proceso de Admisión 2026 y tras la rendición de la PAES, surgió un nuevo interés por conocer cuáles son las opciones con mejores expectativas económicas. Por ello, se revisó la información entregada por el Ministerio de Educación correspondiente al año 2024.
Cuáles son las carreras con mejores ingresos al primer año de egreso
El análisis del Mineduc muestra que tanto instituciones universitarias como institutos profesionales y centros de formación técnica concentran programas con remuneraciones sobresalientes al primer año. Ingeniería Industrial en IP encabeza la lista con $2.671.893, seguida de Medicina en universidades, que alcanza $2.649.836.
A continuación, el detalle completo:
Carreras mejor pagadas al primer año de egreso (2024)
- Ingeniería Industrial — IP — $2.671.893
- Medicina — Universidad — $2.649.836
- Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial — IP — $2.156.061
- Ingeniería Civil en Minas — Universidad — $1.881.345
- Ingeniería en Minas — Universidad — $1.871.843
- Química y Farmacia — Universidad — $1.860.743
- Técnico en Metalurgia — CFT — $1.847.072
- Ingeniería Civil Industrial — Universidad — $1.810.029
- Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control — IP — $1.798.161
- Ingeniería Industrial — Universidad — $1.781.326
- Administración Pública — IP — $1.777.535
- Ingeniería en Seguridad Privada — IP — $1.731.745
- Ingeniería Civil Eléctrica — Universidad — $1.695.150
- Ingeniería Civil Electrónica — Universidad — $1.674.393
- Ingeniería Civil Metalúrgica — Universidad — $1.663.856
- Ingeniería Civil en Computación e Informática — Universidad — $1.646.418
- Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria — Universidad — $1.643.557
- Técnico en Minería — IP — $1.611.049
- Técnico en Metalurgia — Universidad — $1.588.986
- Pedagogía en Filosofía y Religión — Universidad — $1.578.278
Qué carreras alcanzan las remuneraciones más altas al quinto año
El escenario cambia al observar los ingresos al quinto año de desempeño profesional. Medicina vuelve a posicionarse entre las primeras opciones, superando los $4 millones mensuales. Programas vinculados a las ingenierías y al sector minero mantienen cifras competitivas en este tramo.
Carreras mejor pagadas al quinto año de egreso (2024)
- Medicina — Universidad — $4.021.010
- Ingeniería Civil en Minas — Universidad — $4.001.905
- Ingeniería Civil Metalúrgica — Universidad — $3.473.192
- Geología — Universidad — $2.902.317
- Ingeniería Civil Eléctrica — Universidad — $2.891.607
- Ingeniería Civil Industrial — Universidad — $2.890.800
- Ingeniería Civil Mecánica — Universidad — $2.779.549
- Ingeniería Civil en Computación e Informática — Universidad — $2.572.967
- Ingeniería Civil Química — Universidad — $2.572.777
- Ingeniería Civil Electrónica — Universidad — $2.534.943
- Ingeniería Industrial — Universidad — $2.422.264
- Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria — Universidad — $2.396.382
- Ingeniería en Minas — Universidad — $2.317.357
- Ingeniería en Matemática y Estadística — Universidad — $2.292.388
- Ingeniería Civil / Plan común / Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería — Universidad — $2.288.154
- Química y Farmacia — Universidad — $2.273.575
- Ingeniería en Metalurgia — Universidad — $2.267.021
- Ingeniería Comercial — Universidad — $2.213.561
- Ingeniería en Control de Gestión — Universidad — $2.181.974
- Técnico en Metalurgia — CFT — $2.174.747