Reforma de pensiones: qué cambia desde 2026 con el inicio del Seguro Social

A partir de enero de 2026 se pondrá en marcha una de las etapas más relevantes de la reforma previsional: el debut del Seguro Social. Este avance se retomará tras una breve pausa operativa que comenzará luego de octubre, mes en que se completará el proceso de contacto a las personas que pueden acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El nuevo mecanismo apunta a fortalecer las jubilaciones presentes y futuras, asegurando mejores condiciones económicas para quienes han terminado su vida laboral activa.

Qué beneficios económicos incorpora el Seguro Social

La estructura solidaria del sistema contempla dos pilares de apoyo directo a las pensiones:

El beneficio por años cotizados , equivalente a 0,1 UF por cada doce meses de cotización.

La compensación por diferencia de expectativa de vida para mujeres, destinada a corregir la brecha derivada de la mayor longevidad femenina.

De acuerdo con ChileAtiende, esta compensación “busca igualar lo que habrían recibido ellas si, al pensionarse, fueran hombres con la misma edad, grupo familiar y saldo de ahorro individual”, recordando que “cuando una persona se jubila, sus ahorros se dividen según los años que, en promedio, vivirá. Como la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, sus pensiones suelen ser más bajas”.

Desde cuándo se paga la compensación para mujeres y quiénes acceden

El beneficio comenzará a entregarse de manera automática —sin necesidad de trámite— junto con la pensión mensual a partir de enero de 2026, dirigido a todas las mujeres que se jubilen desde los 60 años.

No obstante, la normativa establece condiciones específicas: el pago se activa recién a contar de los 65 años, y el monto final varía según la edad al momento de pensionarse.

Cómo se calcula el porcentaje según la edad de jubilación

El acceso porcentual al beneficio a partir de los 65 años será el siguiente:

Jubilación a los 65 años → 100% del beneficio

Jubilación a los 64 años → 75%

Jubilación a los 63 años → 50%

Jubilación a los 62 años → 25%

Jubilación a los 61 años → 15%

Jubilación a los 60 años → 5%

Este apoyo se entregará bajo el formato de una pensión vitalicia en UF, con un monto mínimo garantizado de 0,25 UF.