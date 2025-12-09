La antesala de Navidad ya empieza a transformar el ambiente en Santiago, y junto con ella arriba una de las actividades más queridas por grandes y pequeños: la Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar. La compañía confirmó su retorno y dio a conocer el calendario oficial que recorrerá nueve comunas de la capital, llevando un despliegue iluminado, musical y lleno de personajes que promete convocar a miles de familias.

Qué comunas recibirán el recorrido festivo

Para simplificar la organización del público, se publicó el itinerario detallado con horarios y zonas por las que circulará la caravana. Las comunas consideradas son Puente Alto, Las Condes, Providencia, San Joaquín, La Reina, Peñalolén, Renca, La Florida y Maipú.

Todos los trayectos funcionarán entre 20:00 y 23:00 horas, con una excepción: Maipú, donde el cierre será a las 22:00 horas.

Cómo serán los recorridos en cada comuna

A continuación, se presenta la planificación completa con los trazados definidos para cada fecha.

Sábado 6 de diciembre – Puente Alto

Horario: 20:00 a 23:00 hrs.

Ruta: Partida desde la Municipalidad de Puente Alto, avanzando por Av. Concha y Toro, Av. San Carlos, Av. Ejército Libertador y Av. Gabriela. Posteriormente, retorno por Av. Concha y Toro hacia el punto inicial.

Domingo 7 de diciembre – Las Condes

Horario: 20:00 a 23:00 hrs.

Ruta: Salida desde Los Dominicos, continuando por Camino El Alba, Paul Harris, Av. Cristóbal Colón, Rotonda Atenas, Av. Tomás Moro y Av. Apoquindo, para luego regresar a Los Dominicos.

Martes 9 de diciembre – Providencia

Horario: 20:00 a 23:00 hrs.

Ruta: Inicio en la Municipalidad de Providencia, siguiendo por Av. Pedro de Valdivia, Av. Pocuro, Av. Los Leones, Dr. Pedro Lautaro Ferrer, Diagonal Oriente, Av. Santa Isabel, Miguel Claro y Eliodoro Yáñez, volviendo finalmente a Av. Pedro de Valdivia.

Miércoles 10 de diciembre – San Joaquín

Horario: 20:00 a 23:00 hrs.

Ruta: Comienzo en Espacio Mujer, avanzando por Av. Las Industrias, Veras Mena, Pinturillo, Carmen Mena, Pje. Benozzo Gozzoli, Av. Salesianos, Mateo Toro y Zambrano, Alcalde Pedro Alarcón, Av. Santa Rosa y Av. Carlos Valdovinos, para finalizar en la Embotelladora Coca-Cola.

Sábado 13 de diciembre – La Reina

Horario: 20:00 a 23:00 hrs.

Ruta: Partida desde la Aldea del Encuentro, bajando por Av. Fernando Castillo Velasco, y continuando por Vicente Pérez Rosales, Av. Príncipe de Gales y Carlos Ossandón.

Lunes 15 de diciembre – Peñalolén

Horario: 20:00 a 23:00 hrs.

Ruta: Inicio en el Centro Cultural Chimkowe, siguiendo por Av. Grecia, Río Claro, Las Parcelas, Av. Los Orientales y Los Molineros, finalizando nuevamente en Av. Grecia.

Martes 16 de diciembre – Renca

Horario: 20:00 a 23:00 hrs.

Ruta: Inicia en la Plaza de Renca y continúa por Av. Domingo Santa María, Balmaceda, Manuel Rodríguez, Arturo Prat, Av. Condell, J. M. Infante, Av. Vicuña Mackenna, Av. Brasil, El Montijo y Av. Miraflores, concluyendo en la Embotelladora Coca-Cola.

Miércoles 17 de diciembre – La Florida

Horario: 20:00 a 23:00 hrs.

Referencia: El recorrido partirá desde el sector Parque Eduardo Frei / Estadio Bicentenario. La municipalidad publicará las calles específicas en sus plataformas oficiales.

Jueves 18 de diciembre – Maipú

Horario: 20:00 a 22:00 hrs.

Ruta: Salida en Av. 5 de Abril, continuando por Av. Los Pajaritos, Av. 5 de Abril, Av. Segunda Transversal, Central Gonzalo Pérez Llona y nuevamente Av. Los Pajaritos hasta llegar al Templo Votivo de Maipú.

Qué se espera de esta nueva edición

Con estas rutas definidas, la Caravana Navideña volverá a iluminar diversas zonas de Santiago y a posicionarse como un panorama familiar imprescindible durante la previa navideña. Su combinación de colorido, música y personajes tradicionales reafirma el atractivo que cada año convoca a miles de asistentes.