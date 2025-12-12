Bono para cuidadores: apoyo mensual a quienes asisten a personas con discapacidad

Las personas que dedican su tiempo al cuidado de quienes viven con discapacidad pueden acceder a un bono mensual destinado a reconocer y apoyar su labor. Este aporte económico se entrega a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y busca aliviar la carga económica de quienes asumen el rol de cuidadores sin recibir remuneración formal. El pago se realiza mediante depósito bancario, lo que permite un acceso más directo y seguro al beneficio.

Cuál es el monto del bono para cuidadores de personas con discapacidad

El apoyo económico tiene un valor mensual de $32.991, monto que se actualiza cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este dinero no es imponible ni se considera renta, por lo que no afecta otros beneficios. Además, es compatible con ayudas sociales adicionales, siempre que estas no tengan el mismo objetivo, lo que amplía las posibilidades de apoyo para las familias cuidadoras.

Quiénes pueden acceder al pago del bono

El beneficio está dirigido a cuidadores o cuidadoras que atienden a personas en situación de dependencia severa. Para acceder, el causante (la persona cuidada) debe cumplir ciertos requisitos definidos por el Ministerio de Desarrollo Social, entre ellos:

Estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del CESFAM, CECOF o posta rural correspondiente.

Contar con un cuidador o cuidadora no remunerado .

No encontrarse institucionalizada en establecimientos de larga estadía, ya sea para adultos mayores o menores de edad.

Cómo se solicita este beneficio

La gestión del bono no recae directamente en el cuidador o cuidadora. La solicitud es tramitada por el equipo médico del centro de atención primaria de salud donde se atiende la persona en situación de discapacidad. Este procedimiento garantiza que el beneficio llegue de manera automática a quienes cumplen los criterios establecidos.

El bono para cuidadores se ha convertido en una herramienta clave para reconocer la labor silenciosa y permanente de miles de personas que acompañan, asisten y sostienen la calidad de vida de quienes enfrentan mayores grados de dependencia. Este aporte busca no solo entregar un alivio económico, sino también visibilizar una tarea que constituye un pilar fundamental en el sistema de cuidados del país.