Descuentos en combustibles durante diciembre: revisa las rebajas disponibles este mes

El inicio de diciembre llega con mayor carga de gastos por compras navideñas, pero también con una amplia lista de rebajas en combustibles aplicadas por Copec, Petrobras y Aramco, las cuales dependen del día y del medio de pago utilizado.

Descuentos en bencina los lunes

Descuentos relevantes: Petrobras aplica $150 por litro menos al pagar con tarjeta de crédito Banco Consorcio, mientras Aramco ofrece el mismo monto con la misma tarjeta y eleva el beneficio a $200 por litro si la operación se realiza mediante la App Aramco Estaciones. Copec, por su parte, permite acceder hasta a $100 por litro usando tarjetas Cencosud Scotiabank dentro de su app.

Descuentos en bencina los martes

Aramco rebaja $50 por litro usando la tarjeta prepago Mercado Pago, física o digital, a través de la app. Copec mantiene un descuento de $100 por litro todos los martes para las tarjetas Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional registradas en la App Copec.

Descuentos en bencina los miércoles

Los miércoles se concentran en los convenios con Banco Ripley: tanto Petrobras como Aramco aplican $100 por litro para categoría Plus, $125 para categoría Silver y $150 para categoría Gold, ya sea con tarjetas de crédito o débito, físicas o mediante sus apps. En paralelo, Copec ofrece hasta $100 de rebaja por litro utilizando tarjetas Visa Scotiabank desde su aplicación.

Descuentos en bencina los jueves

Petrobras mantiene $150 de descuento por litro con tarjeta La Polar y suma una doble ventaja con tarjeta ABC Visa: la misma rebaja en combustible y un 20% menos en tiendas Spacio1. Aramco replica los $150 con tarjeta ABC o desde la app. Copec otorga $100 por litro, equivalentes al 7% de cashback, pagando con tarjeta de crédito Bci; el mismo monto aplica para las tarjetas de crédito Coopeuch asociadas en la App Copec.

Descuentos en bencina los fines de semana

Los afiliados a Caja Los Héroes en Petrobras acceden a $15 de descuento por litro en bencina y $25 en parafina solo mostrando el RUT. Aramco, en tanto, ofrece rebajas que van desde $50 hasta $300 por litro pagando con tarjetas Tenpo mediante la App Aramco Estaciones.

Los sábados, Petrobras y Aramco entregan $150 de descuento por litro usando tarjetas sbpay VISA o SBPay VISA, ya sea físicas o a través de la App Aramco Estaciones. Copec reduce $100 por litro si el pago se realiza con tarjetas MACHBANK vinculadas a su app. Los domingos, Petrobras entrega $150 por litro con tarjeta SPIN Visa y $100 con tarjeta Hites, mientras Aramco replica el descuento de $150 usando tarjeta SPIN Visa de Cruz Verde, física o digital.

Para todos los días del mes, Copec mantiene un beneficio exclusivo para trabajadores y pensionados afiliados a Caja Los Andes, con $60 de descuento por litro mediante un código descargable.