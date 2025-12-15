Cómo solicitar el Seguro de Cesantía en línea y de forma segura en AFC Chile

Los trabajadores que hayan finalizado su vínculo laboral y cumplan con los requisitos legales pueden acceder al Seguro de Cesantía a través del sitio web oficial de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile). Esta herramienta digital permite gestionar el beneficio de manera remota, con una capa adicional de seguridad gracias al doble factor de autenticación incorporado por ClaveÚnica.

Qué cambios incorpora el nuevo acceso con ClaveÚnica

La ClaveÚnica, utilizada en múltiples plataformas del Estado, ahora exige una verificación adicional para proteger la información personal y las operaciones de los usuarios. Este mecanismo se activa mediante un código que llega al correo electrónico registrado en Gobierno Digital, por lo que se recomienda mantenerlo actualizado en claveunica.gob.cl.

De igual forma, se aconseja revisar que el número telefónico asociado esté vigente, ya que puede ser necesario para completar el proceso de autenticación.

Cómo realizar el trámite en línea paso a paso

Quienes deseen realizar la solicitud deben ingresar a la Sucursal Virtual de Afiliados CLIC AQUÍ, donde deberán introducir su RUT y credenciales de ClaveÚnica. Tras ingresar el código de verificación recibido por correo, podrán acceder a su información personal y revisar el saldo de su Cuenta Individual de Cesantía, que incluye cotizaciones y rentabilidad acumulada.

Para iniciar el cobro del beneficio, es necesario contar con la cédula de identidad vigente y el finiquito laboral —u otro documento que acredite el término del contrato—. Luego, se deben seguir los siguientes pasos dentro del sitio web:

Seleccionar la opción “Cobrar Seguro de Cesantía” .

. Completar la solicitud con los datos del documento de término.

Adjuntar una fotografía del finiquito original (todas sus páginas).

En caso de haber firmado un Finiquito Laboral Electrónico en la Dirección del Trabajo, no es necesario subir el documento, ya que el sistema lo valida automáticamente.

Qué opciones existen para quienes prefieren la atención presencial

AFC Chile dispone de 53 sucursales a nivel nacional para quienes necesiten realizar el trámite en persona. Se sugiere agendar una hora de atención previamente a través del sitio web, con el fin de evitar esperas y asegurar una atención más rápida.

Para la atención presencial, el trabajador debe presentar su cédula de identidad vigente y su finiquito original o documento equivalente que respalde el término de su relación laboral, como una carta de despido o renuncia.

El Seguro de Cesantía sigue siendo una herramienta clave para acompañar a los trabajadores durante períodos de desempleo, y con las nuevas medidas de autenticación digital, AFC Chile refuerza la seguridad y confianza en sus canales de atención.