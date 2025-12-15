Las personas afiliadas a una Institución de Salud Previsional (Isapre) pueden generar excedentes cuando el 7% de cotización legal supera el valor del plan de salud contratado. Ese saldo acumulado deberá ser devuelto por la Isapre una vez al año, de acuerdo con la normativa vigente informada por ChileAtiende.

Durante enero de 2026 se concretará la devolución correspondiente a los excedentes generados durante el año 2025, por lo que es clave conocer cómo funciona este procedimiento y quiénes pueden acceder al reintegro.

Qué son los excedentes en Isapre y por qué se generan

Los excedentes se originan cuando la cotización obligatoria de salud es mayor al costo mensual del plan médico. Históricamente, estos montos se utilizaban para financiar prestaciones adicionales, medicamentos o coberturas complementarias.

Sin embargo, los cambios regulatorios actuales establecen que el saldo disponible por este concepto debe ser devuelto directamente a los afiliados, al menos una vez al año, en lugar de mantenerse indefinidamente en la cuenta individual.

Cómo saber si la Isapre debe devolver dinero por excedentes

Para confirmar si existe un monto disponible por devolución, se debe consultar directamente con la Isapre correspondiente. Aunque las instituciones están obligadas a informar a los afiliados mediante sus canales oficiales, se recomienda revisar la sucursal virtual o acudir a una oficina presencial para obtener información detallada y actualizada.

Este paso resulta especialmente relevante previo al proceso anual de devolución, ya que permite conocer el monto acumulado y las alternativas de pago disponibles.

De qué forma se realiza la devolución de los excedentes

Las Isapres comunican a los beneficiarios los mecanismos habilitados para el retiro de los fondos. Cuando el monto a devolver es inferior a 0,08 Unidades de Fomento (UF), el cobro puede efectuarse de manera presencial o a través de las plataformas digitales de la institución.

En el caso de saldos superiores a ese valor, la devolución suele realizarse de forma automática mediante transferencia bancaria, emisión de vales o entrega de cheques, según las opciones definidas por cada Isapre.

Los excedentes pueden utilizarse para otros fines de salud

Además de la devolución en dinero, los excedentes continúan pudiendo destinarse a ciertos usos específicos, como el pago de cotizaciones durante periodos de cesantía, la adquisición de bonos de protección médica, el financiamiento de prestaciones adicionales de salud o la compra de medicamentos en farmacias asociadas.

Estas alternativas se mantienen vigentes y pueden ser utilizadas mientras exista saldo disponible, conforme a las condiciones establecidas por cada institución.