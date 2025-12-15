Pensión Básica de Invalidez: quiénes pueden acceder y qué cambios tuvo el beneficio

La Pensión Solidaria Básica de Invalidez continúa siendo un apoyo clave para personas con discapacidad física que enfrentan dificultades para movilizarse y que no cuentan con cobertura previsional. Este aporte estatal está diseñado para quienes se ubican en un tramo de alta vulnerabilidad y requieren respaldo económico para sostener su autonomía.

A cuánto asciende el pago de la Pensión Básica de Invalidez

Hasta mediados de este año, el aporte mensual correspondía a $224.004. Sin embargo, desde septiembre se aplicó un incremento, ya que el beneficio debe mantenerse alineado con el monto establecido por la Pensión Garantizada Universal. De esta manera, la Pensión Básica de Invalidez pasó a entregar $250.000 mensuales, mejorando el ingreso de sus beneficiarios.

Quiénes pueden solicitar la Pensión Básica de Invalidez

El beneficio está enfocado en personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 64 años.

Carecer de derecho a pensión en cualquier régimen previsional, ya sea AFP u otro sistema, incluyendo pensiones de sobrevivencia.

Estar dentro del 80% de mayor vulnerabilidad , según los criterios de focalización.

Acreditar al menos 5 años de residencia en Chile dentro de los últimos 6 años.

Un punto relevante es que no se exige contar con una invalidez declarada previamente. El Instituto de Previsión Social (IPS) envía los antecedentes a una comisión médica para determinar si se cumplen los criterios de invalidez establecidos.

Qué ocurre cuando la persona beneficiaria cumple 65 años

Al alcanzar los 65 años, la Pensión Básica de Invalidez se da por terminada. Desde ese momento, la persona puede acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que cumpla los requisitos estipulados por la normativa vigente.