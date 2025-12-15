Publicidad
Retira tu dinero de la AFC: así puedes hacer el trámite si estás sin trabajo DATOS ÚTILES El Mostrador

Retira tu dinero de la AFC: así puedes hacer el trámite si estás sin trabajo

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La AFC administra los fondos de cesantía de los trabajadores. Los pensionados pueden retirar sus fondos total o parcialmente en la sucursal virtual o presencialmente.

Se trata de un seguro administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que brinda protección en caso de quedar sin empleo a quienes trabajen bajo contrato regido por el Código del Trabajo, el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública o sean trabajadoras y trabajadores de casa particular.
Para retirar los fondos de tu Cuenta Individual de Cesantía en la AFC, debes estar en una de las siguientes situaciones:
  • Estar cesante y cumplir con los requisitos para cobrar el Seguro de Cesantía.
  • Estar pensionado por vejez, invalidez total o invalidez parcial definitiva.
  • Haber fallecido (en este caso, los beneficiarios pueden realizar el trámite).

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Seguro de Cesantía (@afc_chile)

Trámite de retiro para pensionados

Si ya eres pensionado y mantienes saldo en tu cuenta, puedes solicitar el retiro total de los fondos a través de la sucursal virtual de la AFC.
  1. Ingresa a la Sucursal Virtual de la AFC: Accede al portal con tu RUT y Clave Única o Clave AFC.
  2. Solicita el retiro: Selecciona la opción “Cobrar saldo pensionado”.
  3. Adjunta documentos: Es posible que debas adjuntar documentos que acrediten tu pensión, como el dictamen de la Comisión Médica en caso de invalidez.
También te puede interesar:
Falta poco para el Cyber Monday 2025: revisa las fechas de las ofertas y marcas que participarán
Falta poco para el Cyber Monday 2025: revisa las fechas de las ofertas y marcas que participarán
Parque Nacional Cerro Castillo entra a lista verde de protección y conservación internacional
Parque Nacional Cerro Castillo entra a lista verde de protección y conservación internacional

Trámite para personas cesantes

Si estás sin trabajo, el pago del Seguro de Cesantía se realiza en cuotas mensuales, con cargo a tu Cuenta Individual de Cesantía o al Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda. Para iniciar el cobro:
  1. Ingresa a la Sucursal Virtual de la AFC: Identifícate con tu RUT y Clave Única o Clave AFC.
  2. Inicia el trámite de cobro: Solicita el cobro de tu seguro y adjunta los documentos que acreditan el fin de la relación laboral (como el finiquito).

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Seguro de Cesantía (@afc_chile)

Trámite para beneficiarios de un fallecido

En caso de que el afiliado haya fallecido, sus beneficiarios pueden retirar los fondos.
  1. Dirígete a una sucursal: Acude a cualquier oficina de la AFC en Chile.
  2. Completa la solicitud: Llena el formulario de solicitud de retiro de fondos por fallecimiento.
  3. Entrega la documentación: Presenta tu cédula de identidad y el certificado de defunción del afiliado. 
Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad