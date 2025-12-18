Tren del Recuerdo en diciembre: estos son los recorridos históricos y viaje especial de Año Nuevo

Ya están a la venta los boletos para los últimos viajes anunciados en la cartelera de diciembre del Tren del Recuerdo, una propuesta que invita a revivir la experiencia de viajar en vagones de época junto a actividades diseñadas para todo tipo de público.

La programación contempla trayectos durante este mes, incluyendo un servicio especial para despedir el año y dar la bienvenida al 2026 sobre rieles. A continuación, se detallan las fechas disponibles y las alternativas para adquirir entradas.

Qué recorridos están disponibles durante diciembre

La agenda del Tren del Recuerdo incluye dos viajes durante el tercer fin de semana del mes:

Rancagua – San Antonio | sábado 20 de diciembre

Valores desde $29.900 en salón hasta $109.000 en comedor. Asientos disponibles mediante el enlace oficial de venta, CLIC AQUÍ.

Santiago – San Antonio | domingo 21 de diciembre

Precios entre $29.900 en salón y $109.000 en comedor o video-bar. Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma correspondiente, CLIC AQUÍ.

En qué consiste el Tren de Año Nuevo 2026

El 31 de diciembre se realizará un servicio especial entre Santiago y Limache, con combinación hacia Viña del Mar, pensado para recibir el nuevo año de una forma distinta.

El paquete considera traslado hasta la estación Miramar para presenciar el espectáculo pirotécnico, snack a bordo, servicio de cafetería, un viaje exclusivo de retorno a las 2:30 horas y posterior regreso a Estación Central.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

El cronograma completo y la venta de boletos se encuentran disponibles en el enlace oficial del Tren del Recuerdo, CLIC AQUÍ. Los valores del servicio de Año Nuevo son:

$71.900 en clase turista

$81.900 en salón

$89.900 en preferencial

Con esta programación, el Tren del Recuerdo cierra diciembre ofreciendo una alternativa distinta para recorrer destinos tradicionales y vivir una experiencia ferroviaria cargada de historia y celebración.