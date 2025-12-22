SAE 2025: el plazo corre y el Mineduc apura la postulación a colegios municipales y subvencionados

El Ministerio de Educación reforzó el llamado a padres, madres y apoderados a participar en el proceso de postulación e inscripción de estudiantes en establecimientos municipales y particulares subvencionados mediante el Sistema de Admisión Escolar (SAE), plataforma oficial administrada por el Mineduc.

La autoridad recordó que este mecanismo centraliza el ingreso a colegios que forman parte del sistema público y subvencionado, por lo que resulta clave cumplir con los plazos y revisar previamente la información de cada establecimiento disponible.

Qué se debe considerar antes de postular en el SAE

Antes de completar la postulación, es fundamental analizar los establecimientos educacionales que participan del proceso, considerando aspectos como su ubicación, proyecto educativo y los niveles de enseñanza que imparten. El listado oficial de colegios adscritos al SAE se encuentra disponible en el sitio web del sistema, CLIC AQUÍ.

Hasta cuándo se puede postular al Sistema de Admisión Escolar

Los plazos varían según la región. En la mayoría del país, el período de postulación se extiende desde el 9 hasta el 23 de diciembre de 2025. En tanto, para las regiones de Aysén y Magallanes, el proceso estará habilitado desde el 9 hasta el 30 de diciembre de 2025.

Cómo revisar los resultados de la postulación

Una vez finalizado el proceso, los resultados podrán revisarse ingresando al sitio web del SAE con la cuenta utilizada para postular. Desde la plataforma se informará el establecimiento asignado según las preferencias y la disponibilidad de cupos.

Qué opciones existen cuando se publican los resultados

Tras conocer los resultados, las familias deberán optar por una de las alternativas disponibles. La aceptación definitiva implica matricular al estudiante directamente en el establecimiento asignado. También es posible activar la lista de espera, lo que permite mantener el cupo obtenido y, eventualmente, ser admitido en un colegio de mayor preferencia si se libera una vacante. En caso de rechazar el resultado, se renuncia al cupo, el cual queda disponible para otro postulante.

Dónde obtener ayuda o más información

Para resolver dudas, el Mineduc dispone del call center de Ayuda Mineduc, al número 600 600 26 26. Además, se puede agendar una videoatención a través de la Sucursal Virtual de ChileAtiende o acudir de manera presencial a una de sus oficinas en el país.