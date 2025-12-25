PAES 2025: comienza la espera por los resultados del proceso de Admisión 2026

Finalizada la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, miles de postulantes entran ahora en la etapa clave de espera para conocer sus puntajes. Este hito marca el avance del proceso de Admisión 2026, que continuará con la postulación a las universidades adscritas y, posteriormente, con los resultados de selección.

¿En qué fecha se conocerán los resultados de la PAES 2025?

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), los puntajes de la PAES Regular estarán disponibles desde las 08:00 horas del lunes 5 de enero de 2026.

Dónde y cómo revisar los puntajes obtenidos

Los resultados podrán consultarse a través de las plataformas oficiales del proceso, tanto en Acceso Mineduc, CLIC AQUÍ como en el sitio del DEMRE, CLIC AQUÍ. Para ingresar, será necesario utilizar las credenciales personales correspondientes.

Ese mismo día, a partir de las 09:00 horas, se abrirá el período de postulación a las universidades, el cual se extenderá hasta el jueves 8 de enero de 2026. Este trámite deberá realizarse en el portal Acceso Educación Superior, ingresando con documento de identidad y contraseña.

Cuándo se publican los resultados de selección universitaria

Los resultados generales de selección serán informados el lunes 19 de enero a las 12:00 horas, y estarán disponibles en las plataformas del DEMRE, CLIC AQUÍ y Acceso Mineduc.

Cuáles son las fechas del proceso de matrícula

El proceso de matrícula se desarrollará en dos etapas. La primera se llevará a cabo entre el martes 20 y el jueves 22 de enero, mientras que la segunda se extenderá desde el viernes 23 hasta el jueves 29 de enero.