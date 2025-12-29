Año Nuevo en Chile: cómo funcionará el comercio durante la última semana del año

Este lunes 29 de diciembre comienza el tramo final del año en Chile, una etapa marcada por ajustes especiales en el funcionamiento del comercio tras las celebraciones de Navidad. Tal como ocurrió el 24 de diciembre, los locales deberán volver a modificar sus horarios con motivo de Año Nuevo, en cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Las disposiciones buscan resguardar los derechos de las y los trabajadores del sector comercio, estableciendo límites claros a las jornadas y definiendo qué días el cierre es obligatorio a nivel nacional.

Hasta qué hora puede funcionar el comercio el 31 de diciembre

De acuerdo con la información entregada por Ley Fácil, el 31 de diciembre los trabajadores dependientes del comercio no pueden desempeñar labores más allá de las 20:00 horas, sin excepción. Esta restricción también rige para el día previo a Navidad y es de carácter obligatorio para todos los empleadores del rubro.

Qué días son feriados irrenunciables para el comercio en Chile

La legislación establece que el 1 de enero, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, y el 25 de diciembre son feriados obligatorios e irrenunciables para las y los trabajadores del comercio. En estas fechas, los centros comerciales y grandes tiendas suelen permanecer cerrados, con algunas excepciones vinculadas a servicios específicos.

Cómo operarán los principales malls durante Año Nuevo

Los centros comerciales ya informaron sus horarios especiales para el cierre de año y el feriado del 1 de enero:

Mall Plaza

31 de diciembre: atención hasta las 18:00 horas.

1 de enero: funcionamiento limitado a locales gastronómicos y de entretención.

Parque Arauco

31 de diciembre: abierto entre 09:00 y 18:00 horas.

1 de enero: operan algunos restaurantes y espacios de entretención.

Cenco Malls

Los horarios varían según cada recinto. Se recomienda revisar la información oficial de cada mall.

Mall Sport

31 de diciembre: abierto de 10:00 a 18:00 horas.

1 de enero: cerrado.

Mall Marina

31 de diciembre: atención entre 09:30 y 18:30 horas.

1 de enero: cerrado.

Mall Curicó

31 de diciembre: abierto de 09:30 a 18:30 horas.

1 de enero: cerrado.

Mall del Centro de Concepción