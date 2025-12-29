Compensación por Expectativa de Vida: quiénes reciben este beneficio desde el 1 de enero

A partir de enero de 2026 comenzará a regir en Chile la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida, un beneficio previsional dirigido a mujeres pensionadas que busca disminuir las brechas existentes en los montos de jubilación entre hombres y mujeres.

Esta medida responde a una desigualdad estructural del sistema previsional, ya que la mayor esperanza de vida femenina impacta directamente en el cálculo de las pensiones, generando pagos mensuales más bajos. Según información de ChileAtiende, el beneficio “busca igualar los montos de las pensiones, comparando la situación e historial previsional de cada mujer con la de un hombre de la misma edad, grupo familiar y saldo de ahorro individual”.

Quiénes accederán a la compensación desde 2026

La asignación del beneficio será automática y no requerirá postulación, incorporándose al pago mensual de la pensión a contar de enero de 2026. Podrán recibir esta compensación todas las mujeres que se jubilen desde los 60 años de edad.

No obstante, el pago efectivo comenzará a los 65 años, y el monto dependerá de la edad en que se haya solicitado la jubilación. Quienes se pensionen a los 65 años accederán al 100% del beneficio; a los 64 años, al 75%; a los 63 años, al 50%; a los 62 años, al 25%; a los 61 años, al 15%; y a los 60 años, al 5%, todos calculados desde los 65 años.

Cómo se pagará este beneficio previsional

La Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida se entregará como una pensión vitalicia expresada en UF, permitiendo su reajuste en el tiempo. Además, se estableció un monto mínimo garantizado de 0,25 UF para las beneficiarias.