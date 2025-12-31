Año Nuevo 2026: cómo funcionarán los supermercados este 31 de diciembre y el 1 de enero

La cuenta regresiva para despedir el 2025 ya está en marcha y, como cada año, una de las principales dudas en Chile apunta al funcionamiento del comercio durante Año Nuevo. En especial, qué ocurrirá con los supermercados tanto el miércoles 31 de diciembre como el jueves 1 de enero de 2026.

El inicio del año está marcado por el primer feriado obligatorio e irrenunciable, lo que implica cambios relevantes en la operación del retail a nivel nacional.

Por qué el 1 de enero los supermercados no pueden funcionar

El 1 de enero es uno de los cinco feriados obligatorios e irrenunciables establecidos en Chile. A este grupo también pertenecen el 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre, y el 25 de diciembre.

Según establece el artículo 2° de la Ley 19.973, estos días “serán feriados obligatorios e irrenunciables para todos los dependientes del comercio”. En consecuencia, actividades como supermercados, malls y grandes tiendas deben permanecer cerradas durante toda la jornada del 1 de enero.

Qué comercios sí pueden abrir en un feriado irrenunciable

La normativa contempla excepciones específicas. De acuerdo con la misma ley, pueden operar durante un feriado obligatorio e irrenunciable los siguientes rubros:

Clubes.

Restaurantes.

Establecimientos de entretenimiento, como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales ubicados en aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros recintos de juego legalmente autorizados.

Además, la restricción no aplica a los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia ni a aquellas que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

En el caso de las tiendas de conveniencia asociadas a estaciones de servicio, estas podrán atender público siempre que la venta de productos se realice junto con la elaboración y comercialización de alimentos preparados para consumo dentro del local.

Cómo será el horario de los supermercados el 31 de diciembre

Aunque el 1 de enero el comercio permanecerá cerrado, el último día del año sí habrá atención, pero con horarios especiales de cierre anticipado, según informaron las principales cadenas del país.

Líder

Miércoles 31 de diciembre: abierto hasta las 18:00 horas (Líder Express hasta las 18:30).

Jueves 1 de enero: cerrado.

Jumbo

Miércoles 31 de diciembre: abierto hasta las 18:30 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Santa Isabel

Miércoles 31 de diciembre: abierto hasta las 18:30 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Alvi

Miércoles 31 de diciembre: abierto hasta las 18:30 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Súper 10

Miércoles 31 de diciembre: abierto hasta las 18:30 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Unimarc