Sence amplía su oferta de cursos gratuitos para fortalecer el empleo y la inclusión

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) mantiene disponible una amplia gama de cursos gratuitos orientados a mejorar las competencias laborales de personas que buscan perfeccionarse, reconvertirse o acceder por primera vez al mercado del trabajo. La oferta, disponible a través de su plataforma digital, abarca distintas áreas estratégicas y está dirigida a diversos perfiles.

Aunque algunos programas tradicionales —como los vinculados a minería o conducción— actualmente no cuentan con postulaciones abiertas, el organismo dispone de múltiples alternativas formativas vigentes, tanto para profesionales como para personas en situaciones de mayor vulnerabilidad social.

Qué tipos de cursos están disponibles actualmente en Sence

La actual parrilla de capacitación incluye programas enfocados en tecnología, emprendimiento y liderazgo para personas mayores de 18 años, además de cursos específicos dirigidos a trabajadores, dueños y representantes legales de micro y pequeñas empresas.

También se contemplan iniciativas orientadas a beneficiarios activos del Fondo de Cesantía Solidario, así como becas destinadas a personas cesantes, en situación de riesgo social, que buscan empleo por primera vez o que se desempeñan en trabajos de baja calificación.

Dentro de la oferta se suma formación especializada para promover la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, junto a un diplomado en innovación digital certificado, dirigido a mayores de 18 años que cuenten con Clave Única, RUN chileno y enseñanza media completa.

Adicionalmente, se encuentra disponible un curso enfocado en técnicas prácticas y eficientes para la búsqueda activa de empleo.

Cómo se realiza la postulación a los cursos del Sence

El proceso de postulación se realiza de manera completamente online. Las personas interesadas deben ingresar al sitio web oficial del Sence y seleccionar el curso de su interés. Una vez dentro, la plataforma despliega el detalle del programa, incluyendo requisitos, objetivos y características de la capacitación.

Si el curso cumple con las expectativas, basta con presionar el botón verde “Postular” y completar el proceso utilizando la Clave Única. Tras ello, el sistema informa los pasos siguientes y el estado de la postulación.