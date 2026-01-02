Aumento en peajes en Coquimbo: revisa cómo quedan los valores a partir de enero

Desde este 1 de enero de 2026, las autopistas concesionadas en la Región de Coquimbo aplican nuevos valores en sus peajes, como parte del reajuste anual previsto en los contratos de concesión. Este incremento refleja la inflación acumulada durante el último año, con un promedio del 3,4%.

El seremi de Obras Públicas, Javier Sandoval, explicó: “A partir del 1 de enero de 2026, las autopistas concesionadas de la Región de Coquimbo, específicamente en el tramo que une Los Vilos con La Serena, actualizan sus tarifas de acuerdo con lo estipulado en sus contratos de concesión. A diferencia de períodos anteriores, este reajuste es el menor registrado en los últimos cinco años, debido a la estabilización de la inflación, con un IPC proyectado en torno al 3,4%”.

Este ajuste representa un respiro para el presupuesto de familias, transportistas y usuarios habituales, considerando los incrementos más significativos de años anteriores.

Qué empresas operan los peajes y cómo aplican el aumento

El grupo Sacyr, concesionaria de varias rutas en la región, confirmó que las nuevas tarifas entraron en vigor a las 00:00 horas del 1 de enero. Según la empresa: “Las distintas concesiones viales que el grupo Sacyr opera en la región verán aumentadas sus tarifas según lo establece la relación contractual definida en las Bases de Licitación”.

Las concesiones gestionadas por Sacyr incluyen:

Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui (Los Vilos-La Serena)

Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo (La Serena-Vallenar)

Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí (mejoramiento y conservación de la Ruta 43)

Cuáles son los nuevos valores en los peajes

En el peaje Las Cardas, las tarifas quedaron de la siguiente manera:

Motos y motocicletas: $1.100

Autos y camionetas: $3.700

Buses de dos ejes: $6.650

Camiones de dos ejes: $6.650

Buses de más de dos ejes: $6.650

Camiones de más de dos ejes: $11.850

En la Ruta del Elqui, los valores son:

Motos: $1.250

Autos y camionetas: $4.250

Buses y camiones de dos ejes: $7.600

Máquinas agrícolas y de construcción de dos ejes: $7.600

Buses y camiones de más de dos ejes: $13.550

Finalmente, el peaje lateral hacia Guanaqueros tendrá un valor de $1.100 para autos y camionetas.