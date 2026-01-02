Publicidad
Corte de agua programado en Arica por trabajos en la red: revisa aquí los sectores afectados DATOS ÚTILES Getty Images

Corte de agua programado en Arica por trabajos en la red: revisa aquí los sectores afectados

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Aguas del Altiplano anunció corte de agua en Arica este jueves 8 de enero, desde las 15:00 a 05:00 hrs, por trabajos en la red potable.

Aguas del Altiplano comunicó, mediante sus plataformas digitales, la realización de un corte programado de agua potable en la comuna de Arica para el jueves 8 de enero, el cual se extenderá por un período aproximado de 14 horas.

Cuál será el horario del corte de agua

Según lo informado por la sanitaria, la suspensión del suministro se efectuará desde las 15:00 horas del jueves hasta las 05:00 horas del viernes 9 de enero.

También te puede interesar:
Precios de las bencinas esta semana: revisa el precio del combustible para iniciar de año
Precios de las bencinas esta semana: revisa el precio del combustible para iniciar de año
Más de 1,3 millones de pensionados aumentan sus pensiones a partir de este mes
Más de 1,3 millones de pensionados aumentan sus pensiones a partir de este mes

Qué sectores de Arica estarán sin suministro

El corte afectará a los sectores de Juan Antonio Ríos, General Velásquez, Lastarria, Yugoslavia y Avenida Chile.

Durante el período de interrupción del servicio, se habilitará un punto de abastecimiento alternativo en Yugoslavia, frente a locales del sector, con el objetivo de apoyar a los residentes de las zonas afectadas.

La empresa explicó que la suspensión responde a trabajos de conexión y/o renovación de nuevas redes de agua potable, labores orientadas a fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Ante esta situación, se recomienda a la comunidad reunir agua con anticipación para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure el corte.

Para más información, se puede visitar www.aguasdelaltiplano.cl o contactar al Centro de Atención al Cliente al 600 600 9900.

Inscríbete en el Newsletter Aquí Arica de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los temas más importantes de tu región.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad