Fantasilandia se traslada a San Bernardo: fecha de apertura y funcionamiento en la comuna

El emblemático parque de diversiones Fantasilandia prepara su apertura en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de San Bernardo. La nueva ubicación contará con un espacio casi tres veces más amplio que el histórico recinto en Parque O’Higgins, con más áreas verdes y atracciones diseñadas para toda la familia.

Actualmente, el parque sigue funcionando con normalidad en su sede original, que ha recibido a visitantes durante más de 47 años, mientras que las obras en San Bernardo avanzan aceleradamente, acercando la fecha de inauguración.

Qué juegos estarán disponibles en el nuevo Fantasilandia

La propuesta para el nuevo parque busca combinar tradición e innovación. Con más de 40 juegos existentes que han entretenido a miles desde 1978, la nueva sede incorporará tecnología de punta y nuevas experiencias para recibir hasta 12 mil visitantes diarios. Entre las novedades destacan:

Parque acuático

Cine 4D

Piscina con olas

Río artificial navegable a lo largo de 18 hectáreas

Además, varios de los juegos más queridos por el público serán trasladados a San Bernardo, incluyendo clásicos como: Raptor, Kamikaze, Tsunami, Air Race, Barco Pirata, Montaña Dragón, Botes Chocadores, y muchos más.

Cómo se podrá acceder al nuevo parque

Se están evaluando distintas alternativas para mejorar la conectividad al recinto. Entre las opciones figuran la instalación de buses de acercamiento y la posible construcción de una estación de trenes cercana, aunque estas iniciativas aún se encuentran en fase de estudio.

Dónde estará ubicado Fantasilandia y cuándo abrirá

El nuevo parque se emplazará en Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 23605, cerca del kilómetro 26,5 de la Autopista Central, en el sector Lo Infante. La inauguración se realizará en dos etapas:

Parque acuático: apertura tentativamente programada para diciembre de 2026. Resto de las atracciones: operación a partir del año 2027, completando así el traslado desde su histórica sede en Santiago.

Fantasilandia en San Bernardo promete un equilibrio entre la diversión de siempre y experiencias completamente nuevas, consolidándose como un referente familiar y turístico de la Región Metropolitana.