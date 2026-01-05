Garantía legal en Chile: qué derechos existen al comprar un producto nuevo

La normativa chilena resguarda a las personas consumidoras incluso después de concretar una compra, estableciendo una garantía legal cuando un producto nuevo presenta fallas, viene incompleto o no cumple con lo prometido. Este marco permite comprar en comercios presenciales y plataformas digitales con mayor seguridad, siempre que se conozcan los derechos y obligaciones vigentes.

Cuánto tiempo existe para exigir la garantía legal

De acuerdo con información oficial, el plazo para hacer valer la garantía legal es de seis meses, contados desde la fecha de compra o desde la recepción del producto cuando la adquisición fue realizada por internet y este llegó con defectos. Esta protección no se extiende a artículos usados o de segunda selección, siempre que dicha condición haya sido informada previamente.

En el caso de compras en línea, si el problema es exclusivamente la talla, se puede ejercer el derecho a retracto dentro de los 10 días posteriores a la recepción, siempre que el producto no haya sido utilizado. Asimismo, los artículos comprados en oferta o liquidación mantienen el mismo derecho a garantía que cualquier otra compra regular.

Qué pasos seguir para solicitar el cambio o devolución

Para activar este derecho, basta con acudir al comercio donde se realizó la compra y presentar la boleta, factura u otro comprobante que acredite la transacción. La empresa debe respetar las condiciones originales de la venta y no puede imponer exigencias adicionales que dificulten el proceso.

No corresponde exigir el envase original como requisito excluyente ni cobrar montos extra para efectuar el cambio, reparación o devolución del dinero.

Qué opciones tiene el consumidor ante un producto defectuoso

La legislación permite elegir entre la devolución del dinero, el cambio del producto o su reparación. En situaciones donde el vendedor no responde, no puede ser ubicado o ya no existe, también es posible exigir el cumplimiento de la garantía directamente al fabricante o importador, asegurando así la protección del derecho del consumidor.